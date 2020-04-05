有人要買樹嗎？ 華光智能中心1.5萬棵樹苗滯銷 盼伸援手

新竹縣關西華光智能發展中心目前收治200多位身心障礙院生，多年前中心為了幫助院內身障生，增加復健機會與開創未來生計，開始種植十餘種苗木，8年來經過師生們不斷學習，已順利種出台灣櫸木、梢楠、青楓、紅楓、樹葡萄、流蘇、光臘樹等十餘種共1萬5千棵樹苗，但因不善行銷，種植成功的萬餘樹苗都乏人問津，院生們向社會大眾喊話，「快點來買我們的樹苗」，盼這些小樹苗們能在台灣各處落地成林。

華光代理主任王嵩文說，最早院方是帶著院生栽種有機蔬菜以賺取生活費，後來為了再增加營收，還開始養雞販售，「老師們除了會種菜，還要會殺雞」，王嵩文說，每個老師從不會種菜、不會養雞、也不會種樹，現在各個都是高手。

直到約8年前院方為了培養院生學習一技之長，老師帶著院生到五峰、尖石等山區採種子，華光教養院植裁老師邱春花表示，當時沒經驗，帶回來的種子都泡水泡爛了，後來不斷向外界請益種樹的技巧，還學習施肥、疏盆、認識每種苗的特性，並帶學生一盆一盆手工除草，院生則透過搬運、拔草、挖土的過程，讓大小肌肉運用更靈活，也訓練手眼協調的能力。

邱春花說，目前負責苗木的院生約30多人，全部人力手工照顧，5年多來，樹苗不斷增加，已經堆滿整個院區，不管人力、物力都耗去院方許多資源，加上募款難度增加，院方決定賣出這批樹苗，不過卻因不善推銷，也尋無管道，因此1.5萬棵樹苗都還在院區中，學生們不清楚現況，只知道要問老師，「今天有人要買樹嗎？」