桃園慈湖陰雨人稀 警察、陳情人還比遊客多

桃園市慈湖風景區連續假日遊客少，今天上午陰天陣雨，因為先總統蔣中正逝世紀念日到慈湖陳情的團體，加上警方派員到場維持秩序，又有前總統馬英九謁陵勤務顯得「熱鬧」，警力和陳情者比遊客多好幾倍。

慈湖往蔣中正陵寢的步道、前慈湖風景區原本周二才休園，但是考量今天情況特殊，上午除了馬英九謁陵並未對外開放，陳情團體全部集中在慈湖停車場。到場的團體有333政黨團結聯盟主席周克琦和成員、拔菜總部盧朝財與支持者、藍天行動聯盟，各團體除了紀念蔣中正逝世45周年，也拉布條表達政治理念和訴求，警方調派至少20名警力在慈湖維持秩序。