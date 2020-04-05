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桃園慈湖陰雨人稀 警察、陳情人還比遊客多

聯合報 / 記者鄭國樑/即時報導
慈湖旁兩蔣文化園區上午遊客少。記者鄭國樑／攝影
慈湖旁兩蔣文化園區上午遊客少。記者鄭國樑／攝影

桃園市慈湖風景區連續假日遊客少，今天上午陰天陣雨，因為先總統蔣中正逝世紀念日到慈湖陳情的團體，加上警方派員到場維持秩序，又有前總統馬英九謁陵勤務顯得「熱鬧」，警力和陳情者比遊客多好幾倍。

慈湖往蔣中正陵寢的步道、前慈湖風景區原本周二才休園，但是考量今天情況特殊，上午除了馬英九謁陵並未對外開放，陳情團體全部集中在慈湖停車場。到場的團體有333政黨團結聯盟主席周克琦和成員、拔菜總部盧朝財與支持者、藍天行動聯盟，各團體除了紀念蔣中正逝世45周年，也拉布條表達政治理念和訴求，警方調派至少20名警力在慈湖維持秩序。

部分遊客逛兩蔣文化園區發現先總統蔣中正、國父孫中山的塑像數量比遊客多，現場沒有像南部、東部人擠人的情形，來這裡旅遊反而比較放心，不至於擔心疫情問題。警方表示慈湖通常上午遊客少，到了下午還是會有一波波遊客賞景。

陳情團體在慈湖停車場拉布條表達訴求。記者鄭國樑／攝影
陳情團體在慈湖停車場拉布條表達訴求。記者鄭國樑／攝影
慈湖上午遊客少，陳情團體顯得突出。記者鄭國樑／攝影
慈湖上午遊客少，陳情團體顯得突出。記者鄭國樑／攝影

慈湖 蔣中正

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