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竹市府、住戶、交大三方合力 昔日臭水溝變身城市秘境
交通大學博愛校區南側汀埔圳長期環境雜亂、堆置雜物遭居民詬病，經新竹市府去年編列4000萬元經費進行「汀甫圳通學步道環境改善工程」，成功解決三大難題，包括挨家挨戶勸說住戶拆除占用地上物、交大退縮圍牆、成功打開水圳重見天日，今宣布1.4公里的步道完工，將成為一條新的漫步秘徑。
市長林智堅市長回憶，他小學曾搬到汀甫圳附近，在水圳中抓魚抓蝦是在地居民與他童年的回憶，隨著城市發展、房屋增加，水圳環境日趨雜亂、違建、雜亂管線充斥，變成居民厭惡的臭水溝。
林智堅指出，本工程經時任都發處都市更新科長翁嘉陽耗時一年，挨家挨戶拜訪溝通，成功讓18戶住戶願意與市府合作，撤掉水圳周邊地上物，其中，東山街更有住戶退縮私有地，讓細心照顧的自宅大樹成為步道一景；另外，汀甫圳的博愛街到東山街600公尺路段，也與交通大學合作打開校園圍牆，讓水圳步道得以全線串聯；最後，透過市府投入工程整理環境，終於讓水圳重見天日，未來會協調住戶做好油水分離，持續淨化水環境，步道綠帶與水藍帶合一，成為城市休閒新秘境。
林智堅說，近年來市府積極向中央爭取經費，陸續改造公園、廣場、人行道等公共空間及環境景觀，逐步實現「步行城市」目標。現在民眾可從舊城區或火車站，透過完整的步道系統步行至新竹公園、動物園，再沿著博愛街通往十八尖山；博愛街、學府路沿線各學校師生、家長亦可沿著汀甫圳往來通行。
都發處代理處長許志瑞說，汀甫圳引頭前溪水，流經十八尖山、香山入海，目前仍肩負重要灌溉功能，見證百年新竹發展史；汀甫圳通學步道工程最大亮點是將原來周遭住戶的地上佔用物完全清除，打開水圳後，沿線串聯起汀甫圳沿線自學府路至寶山路串起共1.4公里的城市綠廊，沿線設置座椅、活動平台、廣植樹木及植栽，最特別是設計跨圳便橋，美學提升同時更兼具便利性。
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