竹市府、住戶、交大三方合力 昔日臭水溝變身城市秘境

交通大學博愛校區南側汀埔圳長期環境雜亂、堆置雜物遭居民詬病，經新竹市府去年編列4000萬元經費進行「汀甫圳通學步道環境改善工程」，成功解決三大難題，包括挨家挨戶勸說住戶拆除占用地上物、交大退縮圍牆、成功打開水圳重見天日，今宣布1.4公里的步道完工，將成為一條新的漫步秘徑。

市長林智堅市長回憶，他小學曾搬到汀甫圳附近，在水圳中抓魚抓蝦是在地居民與他童年的回憶，隨著城市發展、房屋增加，水圳環境日趨雜亂、違建、雜亂管線充斥，變成居民厭惡的臭水溝。

林智堅指出，本工程經時任都發處都市更新科長翁嘉陽耗時一年，挨家挨戶拜訪溝通，成功讓18戶住戶願意與市府合作，撤掉水圳周邊地上物，其中，東山街更有住戶退縮私有地，讓細心照顧的自宅大樹成為步道一景；另外，汀甫圳的博愛街到東山街600公尺路段，也與交通大學合作打開校園圍牆，讓水圳步道得以全線串聯；最後，透過市府投入工程整理環境，終於讓水圳重見天日，未來會協調住戶做好油水分離，持續淨化水環境，步道綠帶與水藍帶合一，成為城市休閒新秘境。

林智堅說，近年來市府積極向中央爭取經費，陸續改造公園、廣場、人行道等公共空間及環境景觀，逐步實現「步行城市」目標。現在民眾可從舊城區或火車站，透過完整的步道系統步行至新竹公園、動物園，再沿著博愛街通往十八尖山；博愛街、學府路沿線各學校師生、家長亦可沿著汀甫圳往來通行。