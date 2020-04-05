快訊

下午變天！ 中部以北轉雷雨 今晚各地慎防較大雨勢

中國捐1000台呼吸器給紐約 已抵達甘迺迪機場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這家店只開1天 獨居老婦人炸溪蝦圓1個心願

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
和宸企業社阿昌清潔庇護工場「用愛找回尊嚴」計畫，幫助苗栗縣大湖鄉獨居林姓老婦清理環境，還協助店開1天炒溪蝦圓夢。圖／劉詩詣提供
和宸企業社阿昌清潔庇護工場「用愛找回尊嚴」計畫，幫助苗栗縣大湖鄉獨居林姓老婦清理環境，還協助店開1天炒溪蝦圓夢。圖／劉詩詣提供

怎麼樣的店只要開1天？苗栗縣大湖鄉81歲林姓老婦人開小吃店40多年，3年前相依為命的丈夫過世後封鏟，小吃店日前換上新招牌，再營業1天，她端出炸溪蝦等拿手菜，1桌的客人盡情享用，她展露笑容，完成為丈夫再炸一次溪蝦的心願。

苗栗縣唯一庇護工場和宸企業社阿昌清潔庇護工場，與華山基金會合作「用愛找回尊嚴」計畫，幫助弱勢獨居老人清理居家，今年出任務到大湖鄉獨居林姓老婦人的住處，當時內外堆滿資源回收物品，客廳還養小雞，環境相當雜亂，阿昌清潔庇護工場幫忙清理，還協助老婦人完成心願。

老婦人在大湖鄉開小吃店40多年，3年前她丈夫過世後，整天渾渾噩噩，小吃店沒有繼續再開，她念念不忘丈夫，回憶丈夫生前到溪裡捕捉的溪蝦、溪哥，她負責料理，炸溪蝦等拿手菜滿足客人的胃，曾是她的驕傲，希望有機會再為過世的丈夫炸溪蝦一次。

阿昌清潔庇護工場場長劉詩詣聽見林老太太的心願，啟動圓夢計畫，日前換新招牌重新掛上，過程中林老太太若有所思，頻頻呼喚過世的丈夫看見了嗎？小吃店招牌再亮1次，爐火再開1次，請1桌關心她的人。

林老太太自己養雞鴨、種菜，丈夫友人捉魚蝦，劉詩詣協助備料，林老太太重持鍋鏟動手料理，10道菜豐盛上桌，賓主盡歡，店開1天熄燈，林老太太說，再炸一次溪蝦的心願完成，可以好好封鏟退休，也會把這道菜永永遠遠封存心裡。

「用愛找回尊嚴」協助弱勢長輩清潔改善，更有尊嚴過生活，若費用不夠時，阿昌清潔庇護工場員工包裝衛生紙籌措，計畫服務35案，大湖鄉林老太太是第12間，洽詢電話037-370996。

和宸企業社阿昌清潔庇護工場「用愛找回尊嚴」計畫，幫助苗栗縣大湖鄉獨居林姓老婦清理環境，還協助店開1天炒溪蝦圓夢。圖／劉詩詣提供
和宸企業社阿昌清潔庇護工場「用愛找回尊嚴」計畫，幫助苗栗縣大湖鄉獨居林姓老婦清理環境，還協助店開1天炒溪蝦圓夢。圖／劉詩詣提供
和宸企業社阿昌清潔庇護工場「用愛找回尊嚴」計畫，幫助苗栗縣大湖鄉獨居林姓老婦清理環境，還協助店開1天炒溪蝦圓夢。圖／劉詩詣提供
和宸企業社阿昌清潔庇護工場「用愛找回尊嚴」計畫，幫助苗栗縣大湖鄉獨居林姓老婦清理環境，還協助店開1天炒溪蝦圓夢。圖／劉詩詣提供
和宸企業社阿昌清潔庇護工場「用愛找回尊嚴」計畫，幫助苗栗縣大湖鄉獨居林姓老婦清理環境，還協助店開1天炒溪蝦圓夢。圖／劉詩詣提供
和宸企業社阿昌清潔庇護工場「用愛找回尊嚴」計畫，幫助苗栗縣大湖鄉獨居林姓老婦清理環境，還協助店開1天炒溪蝦圓夢。圖／劉詩詣提供
和宸企業社阿昌清潔庇護工場「用愛找回尊嚴」計畫，幫助苗栗縣大湖鄉獨居林姓老婦清理環境，還協助店開1天炒溪蝦圓夢。圖／劉詩詣提供
和宸企業社阿昌清潔庇護工場「用愛找回尊嚴」計畫，幫助苗栗縣大湖鄉獨居林姓老婦清理環境，還協助店開1天炒溪蝦圓夢。圖／劉詩詣提供

延伸閱讀

勤洗手防疫 庇護工場肥皂訂單逆勢暴增

庇護工場受疫情衝擊減班 可申請勞部補助

勞動部：庇護工廠有優質口罩套 民眾可多利用

疫情衝擊庇護工場減班休息 薪資有補助

相關新聞

這家店只開1天 獨居老婦人炸溪蝦圓1個心願

怎麼樣的店只要開1天？苗栗縣大湖鄉81歲林姓老婦人開小吃店40多年，3年前相依為命的丈夫過世後封鏟，小吃店日前換上新招牌...

白沙屯除瘟法會開直播 今遊庄淨境

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮因應國內疫情舉辦3天的禳災除瘟祈安法會昨天登場，適逢清明節連假，白沙屯地區連日來湧入不少信眾來參拜，拱天宮強調除瘟法會都透過網路直播，並宣導信眾不必到現場，但仍擋不住信徒的熱情，廟方對防疫作為有妥善規畫，不會成為防疫的阻礙。

避開人潮 桃園8景點有即時影像

清明連假不少民眾往戶外景點跑，桃園市長鄭文燦憂心群聚風險，昨天訪視竹圍漁港、大溪老街等地，大溪警分局長黃富村也率隊到和平老街用大聲公對遊客喊話「請戴口罩」、「保持安全社交距離」；市府觀旅局在8處景點建置即時影像也派上用場，鼓勵大家先上網觀察人潮，再決定是否前往，以策安全。

地方名人堂／竹市議長許修睿 長年助弱勢

新竹市議會議長許修睿兼任竹蓮寺主委，發揚觀音菩薩聞聲救苦精神，凝聚善的力量與資源，長年默默行善救助許多弱勢族群，受惠對象不分區域、宗教。他謙稱以棉薄之力填補社會福利制度的不足，希望拋磚引玉，讓弱勢族群得到更多關懷與協助。

桃園這6處申請開放用一次性餐具 獲環保局核備

環保署規定百貨、量販店、學校、政府不可提供各種形式一次性餐具，由於受疫情衝擊，部分店家、場域考量防疫期間衛生安全改用一次...

影／百年來頭一次 白沙屯拱天宮除瘟法會登場

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮因應國內疫情舉辦3天的禳災除瘟祈安法會今天登場，適逢清明連假，白沙屯地區連日湧入不少信眾來參拜，拱...

桃園8景點即時影像可線上看 大溪老街連假湧人潮

4天清明連假，不少遊客往戶外景點跑，部分景點出現人擠人窘境，由於新冠肺炎疫情升溫，外界憂心恐有染疫風險，市府觀旅局在8處...

清明連假不鬆懈 大溪警方老街風景區防疫宣導

新冠肺炎疫情延燒，桃園市大溪區及復興區有許多著名景點吸引遊客前來，大溪警方於清明連假期間，針對轄內人潮聚集處，利用標語宣...

影／血荒影響醫療 鄭文燦：協調社團維持辦捐血活動

新竹捐血中心血量庫存不到4天告急，國際扶輪3502地區辦理昨天起一連2天在藝文展演中心旁辦捐血活動，由於捐血成功就送口罩...

戴口罩才能搭捷運 機場捷運今零違規、零星勸導配合

清明連假第3天，各觀光區域湧現人潮，桃園市長鄭文燦一早赴竹圍漁港、大溪老街提醒遊客保持安全社交距離，下午1點半再轉往桃園...

清明連假找個伴 中壢美滿服務中心找「美滿」

清明節是掃墓祭祖時節，不少單身男女在祭拜祖先時默禱先人，會努力找到「幸福美滿」婚姻，半個月來，從19歲到84歲，甚至有四...

新竹縣肥料短缺 農委會允諾協調肥料調配

新竹縣農友肥料短缺，為解決肥料供銷失衡問題，縣長楊文科1日邀集相關單位開協調會，盼中央足額配撥預購的數量；縣府2日就獲得...

熱門新聞

記得先儲水！桃園近5萬戶9日將停水23小時

彰化品田牧場、歡樂牛排陸續熄燈

警苦宣導！墾丁景點大街沙灘爆7萬人潮 社交距離難做到

竹縣新埔劉家千人掃墓不復見 攤販無生意可做

桃園8景點即時影像可線上看 大溪老街連假湧人潮

大學請吃牛肉麵 同學難忘陳時中照顧情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。