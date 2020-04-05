這家店只開1天 獨居老婦人炸溪蝦圓1個心願

怎麼樣的店只要開1天？苗栗縣大湖鄉81歲林姓老婦人開小吃店40多年，3年前相依為命的丈夫過世後封鏟，小吃店日前換上新招牌，再營業1天，她端出炸溪蝦等拿手菜，1桌的客人盡情享用，她展露笑容，完成為丈夫再炸一次溪蝦的心願。

苗栗縣唯一庇護工場和宸企業社阿昌清潔庇護工場，與華山基金會合作「用愛找回尊嚴」計畫，幫助弱勢獨居老人清理居家，今年出任務到大湖鄉獨居林姓老婦人的住處，當時內外堆滿資源回收物品，客廳還養小雞，環境相當雜亂，阿昌清潔庇護工場幫忙清理，還協助老婦人完成心願。

老婦人在大湖鄉開小吃店40多年，3年前她丈夫過世後，整天渾渾噩噩，小吃店沒有繼續再開，她念念不忘丈夫，回憶丈夫生前到溪裡捕捉的溪蝦、溪哥，她負責料理，炸溪蝦等拿手菜滿足客人的胃，曾是她的驕傲，希望有機會再為過世的丈夫炸溪蝦一次。

阿昌清潔庇護工場場長劉詩詣聽見林老太太的心願，啟動圓夢計畫，日前換新招牌重新掛上，過程中林老太太若有所思，頻頻呼喚過世的丈夫看見了嗎？小吃店招牌再亮1次，爐火再開1次，請1桌關心她的人。

林老太太自己養雞鴨、種菜，丈夫友人捉魚蝦，劉詩詣協助備料，林老太太重持鍋鏟動手料理，10道菜豐盛上桌，賓主盡歡，店開1天熄燈，林老太太說，再炸一次溪蝦的心願完成，可以好好封鏟退休，也會把這道菜永永遠遠封存心裡。