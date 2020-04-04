地方名人堂／竹市議長許修睿 長年助弱勢

新竹市議會議長許修睿兼任竹蓮寺主委，發揚觀音菩薩聞聲救苦精神，凝聚善的力量與資源，長年默默行善救助許多弱勢族群，受惠對象不分區域、宗教。他謙稱以棉薄之力填補社會福利制度的不足，希望拋磚引玉，讓弱勢族群得到更多關懷與協助。

長年關懷弱勢族群的許修睿，先前公開談及弱勢族群的辛酸與無奈時感同身受，當場哽咽落淚真情流露，這一幕令許多人動容。

其實許修睿已默默行善20多年，他說，921大地震後許多愛心物資湧入竹蓮寺，更有許多志工幫忙運送物資至災區，為凝聚這股善的力量，他創立達摩慈善功德會，每年2次深入新竹縣等偏鄉地區學校、安養機構，捐贈生活物資、文具用品等，並成立採購小組，著眼受助對象的需求，花時間採購、分類，客製化滿足個別需求。

春節、端午及中秋節，竹蓮寺都發放救濟米給弱勢，還安排義剪等活動，幫弱勢族群修整門面。竹蓮寺也長期照顧街友，不僅長年供應新竹平安站副食品，若寒流來襲，會貼心準備熱食、禦寒衣物，溫暖街友身心。

許修睿12年前得知一個清苦家庭中，一對腦性麻痺雙胞胎小姊妹行動不便亟需輔具，每套要10幾萬元，他集資購買2套讓小姊妹「走出人生的第1步」，從國小到大學，姊妹也很爭氣，分別考上大學法律系、宗教系，成績都名列前茅。