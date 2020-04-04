影／百年來頭一次 白沙屯拱天宮除瘟法會登場

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮因應國內疫情舉辦3天的禳災除瘟祈安法會今天登場，適逢清明連假，白沙屯地區連日湧入不少信眾來參拜，拱天宮強調除瘟法會都透過網路直播，並宣導信眾不必到現場來，但仍擋不住信徒的熱情，廟方對防疫作為有妥善的規畫，不會成為國內防疫的阻礙。

白沙屯媽往北港徒步進香活動已暫緩，但國內新冠肺炎疫情迄今未歇，拱天宮經向媽祖婆擲筊請示，擇定國曆4月4日至6日共3天舉辦「庚子年禳災除瘟祈安法會」，盼為國人消災祈福，這次除瘟法會也是拱天宮百年來第一次舉辦。。

清明連假以來，白沙屯地區湧入香客，來上香的人絡繹不絕，宮外人來人往，人氣十足。

拱天宮管委會總幹事陳春發表示，今天法會第一天，清晨5點在宮內進行祈安起鼓樂奏諸天的科儀，3天法會期間拱天宮未開放香客入內，參拜信眾都在宮外上香，多數人也都戴口罩，廟方也在外圍多處消毒，拱天宮相信政府的各項防疫措施都做得很好，廟方也多方配合，不會成為防疫的阻礙。

他指出，4月5日下午2點將進行煮油淨境祈福的科儀，恭請天上聖母遊庄淨境，6日上午10點拜天公、下午2點普度，晚間將在白沙屯海岸送瘟船，法會功德圓滿。