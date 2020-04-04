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桃園8景點即時影像可線上看 大溪老街連假湧人潮

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
大溪老街今天下午湧入不少遊客。圖／取自桃園觀光導覽網即時影像專區
大溪老街今天下午湧入不少遊客。圖／取自桃園觀光導覽網即時影像專區

4天清明連假，不少遊客往戶外景點跑，部分景點出現人擠人窘境，由於新冠肺炎疫情升溫，外界憂心恐有染疫風險，市府觀旅局在8處景點建置的「即時影像」服務正好派上用場，鼓勵民眾先上網觀察景點最新的人潮現況，再決定是否前往，以策安全。

由於肺炎疫情衝擊觀光旅宿業，市府擔心大力行銷在地戶外景點，恐有群聚風險，因此先前早已建置的戶外景點「即時影像」服務正好派上用場，即時影像服務可自桃園觀光導覽網專區連結https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/multimedia/live-camera，除了有最新影像，還可查詢現在天氣、空氣品質指標與紫外線指數，並有景點介紹。

市府觀旅局長楊勝評說，戶外空曠地區相對來說風險較小，「但人太多還是要避免」，觀旅局在大溪橋、石門水庫、拉拉山遊客服務中心、小烏來天空步道、小烏來寰宇平台、角板山生態池、虎頭山奧爾森林學堂與大溪老街等8處都有裝設攝影機。

8處景點的攝影機採全天候拍攝景點現況，也會移動鏡頭拍攝周邊狀況，民眾只要用手機或電腦連結直播網頁，就能觀察景點人潮現況，建議大家「人多就不要去了」。

石門水庫今天也陸續有遊客造訪賞景。圖／取自桃園觀光導覽網即時影像專區
石門水庫今天也陸續有遊客造訪賞景。圖／取自桃園觀光導覽網即時影像專區

石門水庫 新冠肺炎 大溪老街

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