影／血荒影響醫療 鄭文燦：協調社團維持辦捐血活動

新竹捐血中心血量庫存不到4天告急，國際扶輪3502地區辦理昨天起一連2天在藝文展演中心旁辦捐血活動，由於捐血成功就送口罩、乾洗手液和雞蛋，吸引不少民眾響應捐血，今天500張號碼牌已經發完，桃園市長鄭文燦今天下午特地到場訪視，向捐血民眾、護理人員致謝，他也說將協調社團維持辦理捐血活動，避免血荒衝擊醫療。

由於國際扶輪3502地區這2天辦捐血活動，贈送10片口罩、10毫升乾洗手液、10顆養生酵素雞蛋，只要捐250cc血液就送1份贈品，捐500cc就送2份，大家好康逗相報，今天果然湧入不少民眾來捐血，為避免排隊群聚，現場採發放號碼牌，但由於人數實在太多，現場雖出動2輛捐血車，仍難快速消化，有民眾一等就是4小時還沒捐到。

鄭文燦今天到現場訪視，也逐一關心捐血人捐血頻率，頻頻按讚，他也說，現在正逢新冠肺炎防疫期間，要戴口罩才能捐血，相信這樣的回憶，對捐血人來說很珍貴。

鄭也提到，目前捐血中心血庫庫存不到4天，尤其現在醫療院所防疫負擔重，不僅要擔負防疫重責，還要維持平常醫療業務，是雙重負擔，若血量不足，對有動手術者來說很危險，他也發現，受疫情影響，部分社團暫停捐血活動，確實會影響血庫庫存，因此他會主動協調各社團包括扶輪社或獅子會，維持一定頻率的捐血活動挹注血庫。