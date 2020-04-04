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白嘉莉畫展10月將在竹縣登場 重視展覽先實地勘察

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
白嘉莉今年10月將至新竹縣文化局美術館開設畫展，她日前先拜訪縣長楊文科，並到美術館場勘。圖／新竹縣政府提供
白嘉莉今年10月將至新竹縣文化局美術館開設畫展，她日前先拜訪縣長楊文科，並到美術館場勘。圖／新竹縣政府提供

著名主持人白嘉莉曾主持多個節目如《群星會》等，也出版過5張專輯，旅居海外多年，去年回台定居，今年10月將至新竹縣文化局美術館開設畫展，展出她40多年來在藝術創作之路上，包含有水墨、油畫、陶藝、篆刻收藏等作品。

白嘉莉有「最美麗主持人」的封號，白嘉莉的畫展今年10月3日至18日即將在新竹縣文化局美術館展出，她日前拜訪縣長楊文科，也致贈她的畫集「白嘉莉另一個春天」，楊文科也回贈文化局25周年慶的畫冊及紀念品。

楊文科表示，白嘉莉過去在台灣紅遍大街小巷，也熱心公益、具有正面影響力，同時也是他的偶像，很榮幸可以邀請她來展覽，讓鄉親也有機會目睹過往這位巨星的筆下作品。

文化局長田昭容表示，白嘉莉已先到美術館探勘，確認布展內容，可見她對展覽的用心與重視，展出的作品類型包含水墨、油畫、陶藝、篆刻收藏等，除此之外還有昔日精彩照片、畫冊、自傳等。

白嘉莉指出，這是她在全台展覽的第3站，展期正逢國慶日，也將是她返台定居後，首次搭配國慶日活動。

白嘉莉今年10月將至新竹縣文化局美術館開設畫展，她日前先拜訪縣長楊文科，並到美術館場勘。圖／新竹縣政府提供
白嘉莉今年10月將至新竹縣文化局美術館開設畫展，她日前先拜訪縣長楊文科，並到美術館場勘。圖／新竹縣政府提供

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