清明連假不鬆懈 大溪警方老街風景區防疫宣導

新冠肺炎疫情延燒，桃園市大溪區及復興區有許多著名景點吸引遊客前來，大溪警方於清明連假期間，針對轄內人潮聚集處，利用標語宣導民眾「口罩勿任意丟棄」、及廣播「戶外安全社交距離保持1公尺以上」，並用大聲公提醒民眾防疫相關措施。

大溪區和平老街、復興區角板山本次清明連假期間遊客仍絡繹不絕，大溪警分局落實中央防疫措施，今天由分局長黃富村親自率同幹部至大溪和平老街利用大聲公呼籲「遊客要戴口罩，並保持室外1公尺以上安全社交距離」，警方也利用里辦公室廣播每1小時播放「防疫安全期間請遵循中央防疫中心建議，保持室內1.5公尺、室外1公尺以上安全社交距離，以確保健康」。