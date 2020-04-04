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清明連假不鬆懈 大溪警方老街風景區防疫宣導
新冠肺炎疫情延燒，桃園市大溪區及復興區有許多著名景點吸引遊客前來，大溪警方於清明連假期間，針對轄內人潮聚集處，利用標語宣導民眾「口罩勿任意丟棄」、及廣播「戶外安全社交距離保持1公尺以上」，並用大聲公提醒民眾防疫相關措施。
大溪區和平老街、復興區角板山本次清明連假期間遊客仍絡繹不絕，大溪警分局落實中央防疫措施，今天由分局長黃富村親自率同幹部至大溪和平老街利用大聲公呼籲「遊客要戴口罩，並保持室外1公尺以上安全社交距離」，警方也利用里辦公室廣播每1小時播放「防疫安全期間請遵循中央防疫中心建議，保持室內1.5公尺、室外1公尺以上安全社交距離，以確保健康」。
連假期間轄內風景區及景點仍有部分遊客沒有戴口罩，為避免造成防疫破口，特別選定人潮聚集大溪和平老街及復興區角板山利用廣播宣導民眾保持安全社交距離及戴上口罩，呼籲民眾落實防疫相關措施。
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