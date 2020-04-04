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影／戴口罩才能搭捷運 機場捷運今零違規、零星勸導配合

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今赴機捷A8站，提醒民眾搭捷運戴口罩、保持社交安全距離。記者曾健祐／攝影
桃園市長鄭文燦今赴機捷A8站，提醒民眾搭捷運戴口罩、保持社交安全距離。記者曾健祐／攝影

清明連假第3天，各觀光區域湧現人潮，桃園市長鄭文燦一早赴竹圍漁港、大溪老街提醒遊客保持安全社交距離，下午1點半再轉往桃園機場捷運A8長庚醫院站，訪視旅客戴口罩狀況，而今天並未傳出有人違規，鄭也說，捷運還是可以運作，但相關戴口罩、社交距離對策民眾也要慢慢習慣。

受到新冠肺炎疫情影響，桃園機場出入境人數驟減，直接衝擊機場捷運旅客數，包括直達車減班改為每30分鐘發一班車，各站出入口也架設紅外線熱顯像儀，有捷運人員說，今天並未傳出有人未戴口罩堅持搭車違規，但零星有人未戴口罩打算進站，經人員勸導就戴上。

鄭文燦說，到A8長庚醫院站訪視旅客戴口罩狀況，而上個月就決定提早實施戴口罩政策，今天沒有乘客違規，另針對防疫安全距離，桃捷公司也製作地貼，貼在各電梯、車站車廂等，提醒民眾不要太過群聚，確保安全距離，這點大家也要慢慢習慣。

鄭說，捷運還是可以運作，但該有的防疫對策需要完成，像是量測體溫機制從3月17日起全面實施，並落實發燒旅客禁止搭車，加上A8捷運站是長庚醫院、GLOBALMALL商場的複合式中心，而旅客通過商場得再量測一次體溫，今天訪視桃捷公司相關防疫對策都有落實。

鄭也說，針對桃園市觀光區，他今天早上也依序到到大園竹圍漁港、大溪老街等地，不過今天飄雨天氣較冷，遊客並不如預期來得多，但也同樣促請轄區警方做交通疏導並提醒民眾保持社交距離。

桃園市長鄭文燦今赴機捷A8站，提醒民眾搭捷運戴口罩、保持社交安全距離。記者曾健祐／攝影
桃園市長鄭文燦今赴機捷A8站，提醒民眾搭捷運戴口罩、保持社交安全距離。記者曾健祐／攝影
鄭文燦（中）示範搭電梯保持社交安全距離。記者曾健祐／攝影
鄭文燦（中）示範搭電梯保持社交安全距離。記者曾健祐／攝影

新冠肺炎 COVID-19 口罩 機場捷運 鄭文燦

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