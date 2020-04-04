清明連假找個伴 中壢美滿服務中心找「美滿」

清明節是掃墓祭祖時節，不少單身男女在祭拜祖先時默禱先人，會努力找到「幸福美滿」婚姻，半個月來，從19歲到84歲，甚至有四位回台的三男一女，先後到中壢區美滿服務中心報名未婚或二春「個別一對一」聯誼，社工人員也加快腳步，希望這些「佳節孤兒」能早日如願。

今年19歲的陳姓女生告訴中壢區美滿服務中心主任徐乃義，媽媽18歲生下她，很多人說年紀輕的父母會生下健康寶寶，就讀護理系的陳姓女生坦言很少用健保卡，她身體健康不擔心肺炎威脅，如果有20歲以下適當對象，但中壢區美滿服務中心男生參加者最小是23歲，比她期望「老」三歲，社工人員為此傷腦筋。

四位海外回台的男女，因為疫情關係，短期不會再出國，留國內期間，希望早日完成終身大事，擁有碩博士學位的四人，開出的條件是希望可以用英文溝通的對象，可能他們希望疫情過後仍然赴美生活，擁有綠卡的女生，坦言希望將來男生也可以定居美國。

今年84歲的張姓退休公務員告訴徐乃義，太太因病往生已五年，五年來仍懷念過去夫妻相處時光，幾天前陪兒女提前掃墓，回家當晚作夢，太太希望他再找老伴，第二天他跟兒媳談此事，兒媳坦言要忙於工作，無法天天陪老爸，希望老爸可以再找「第二春」，張先生說，只要女方身體健康、個性開朗就好，不用料理三餐，因為家中有多年幫傭煮三餐。

另一位82歲的「田僑仔」告訴徐乃義，他身強力壯，由於天天運動，因此希望能找個可以生育的續弦，他願意簽字給一半財產，徐乃義告訴他，果真成真，孩子一生下爸爸就80多歲，實在太「殘忍」而婉拒報名，「田僑仔」還氣呼呼說，不給參加，沒甚麼了不起，他要去找20多歲「外籍新娘」。

今年念國小五年級的小男生，父親過世後母親當臨時工養兩個孩子，雖然有慈善機構認養扶助，小男生希望媽媽再找個新爸爸，可以減輕媽媽負擔，讓曾經擔任台北與桃園家扶中心社工與主任的徐乃義稱許小男生懂事，並立即安排一位喪偶的男士，希望小男生早日如願。

報名的男女生也大學碩士以上學歷，都有正當工作，社工發現，受疫情影響，護理師仍是很多男士的最愛，過去認為高不可攀的空姐，不少男士也認為可以一試；至於女生，仍然希望有正常工作，個性幽默，身高體重正常，如果有房有車的男生更是加分。