快訊

案例愈來愈多！指揮中心定案「腹瀉納新冠通報定義」

清明連假人潮超乎預期 陳時中不排除禁足令

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清明連假找個伴 中壢美滿服務中心找「美滿」

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
清明節是掃墓祭祖時節，不少單身男女在祭拜祖先時默禱先人，會努力找到「幸福美滿」婚姻，半個月來，從19歲到84歲的男女，先後到中壢區美滿服務中心報名未婚或二春「個別一對一」聯誼。圖／中壢區美滿服務中心提供
清明節是掃墓祭祖時節，不少單身男女在祭拜祖先時默禱先人，會努力找到「幸福美滿」婚姻，半個月來，從19歲到84歲的男女，先後到中壢區美滿服務中心報名未婚或二春「個別一對一」聯誼。圖／中壢區美滿服務中心提供

清明節是掃墓祭祖時節，不少單身男女在祭拜祖先時默禱先人，會努力找到「幸福美滿」婚姻，半個月來，從19歲到84歲，甚至有四位回台的三男一女，先後到中壢區美滿服務中心報名未婚或二春「個別一對一」聯誼，社工人員也加快腳步，希望這些「佳節孤兒」能早日如願。

今年19歲的陳姓女生告訴中壢區美滿服務中心主任徐乃義，媽媽18歲生下她，很多人說年紀輕的父母會生下健康寶寶，就讀護理系的陳姓女生坦言很少用健保卡，她身體健康不擔心肺炎威脅，如果有20歲以下適當對象，但中壢區美滿服務中心男生參加者最小是23歲，比她期望「老」三歲，社工人員為此傷腦筋。

四位海外回台的男女，因為疫情關係，短期不會再出國，留國內期間，希望早日完成終身大事，擁有碩博士學位的四人，開出的條件是希望可以用英文溝通的對象，可能他們希望疫情過後仍然赴美生活，擁有綠卡的女生，坦言希望將來男生也可以定居美國。

今年84歲的張姓退休公務員告訴徐乃義，太太因病往生已五年，五年來仍懷念過去夫妻相處時光，幾天前陪兒女提前掃墓，回家當晚作夢，太太希望他再找老伴，第二天他跟兒媳談此事，兒媳坦言要忙於工作，無法天天陪老爸，希望老爸可以再找「第二春」，張先生說，只要女方身體健康、個性開朗就好，不用料理三餐，因為家中有多年幫傭煮三餐。

另一位82歲的「田僑仔」告訴徐乃義，他身強力壯，由於天天運動，因此希望能找個可以生育的續弦，他願意簽字給一半財產，徐乃義告訴他，果真成真，孩子一生下爸爸就80多歲，實在太「殘忍」而婉拒報名，「田僑仔」還氣呼呼說，不給參加，沒甚麼了不起，他要去找20多歲「外籍新娘」。

今年念國小五年級的小男生，父親過世後母親當臨時工養兩個孩子，雖然有慈善機構認養扶助，小男生希望媽媽再找個新爸爸，可以減輕媽媽負擔，讓曾經擔任台北與桃園家扶中心社工與主任的徐乃義稱許小男生懂事，並立即安排一位喪偶的男士，希望小男生早日如願。

報名的男女生也大學碩士以上學歷，都有正當工作，社工發現，受疫情影響，護理師仍是很多男士的最愛，過去認為高不可攀的空姐，不少男士也認為可以一試；至於女生，仍然希望有正常工作，個性幽默，身高體重正常，如果有房有車的男生更是加分。

徐乃義指出，由於季節因素觸動想結婚的動機並非壞事，但婚姻是一輩子的事，男女要可以相互接納，相知相惜，主客觀條件更不可少，自己更該有成熟的結婚成家心理準備，才能永遠幸福美滿。

清明節是掃墓祭祖時節，不少單身男女在祭拜祖先時默禱先人，會努力找到「幸福美滿」婚姻，半個月來，從19歲到84歲的男女，先後到中壢區美滿服務中心報名未婚或二春「個別一對一」聯誼。圖／中壢區美滿服務中心提供
清明節是掃墓祭祖時節，不少單身男女在祭拜祖先時默禱先人，會努力找到「幸福美滿」婚姻，半個月來，從19歲到84歲的男女，先後到中壢區美滿服務中心報名未婚或二春「個別一對一」聯誼。圖／中壢區美滿服務中心提供
中壢區美滿服務中心主任徐乃義強調婚姻是一輩子的事！圖／中壢區美滿服務中心提供
中壢區美滿服務中心主任徐乃義強調婚姻是一輩子的事！圖／中壢區美滿服務中心提供

社工 疫情

延伸閱讀

請注意！清明連假過後 蘇花改隧道測試將「封閉改道」

清明連假最後優惠！4大超商「咖啡、飲品限時特價」快喝一波

南投清明掃墓 線上追思人數從個位數暴增到上千組

清明節掃墓人潮最尖峰？北市今上午人潮銳減

相關新聞

新竹縣肥料短缺 農委會允諾協調肥料調配

新竹縣農友肥料短缺，為解決肥料供銷失衡問題，縣長楊文科1日邀集相關單位開協調會，盼中央足額配撥預購的數量；縣府2日就獲得...

戴口罩才能搭捷運 機場捷運今零違規、零星勸導配合

清明連假第3天，各觀光區域湧現人潮，桃園市長鄭文燦一早赴竹圍漁港、大溪老街提醒遊客保持安全社交距離，下午1點半再轉往桃園...

清明連假找個伴 中壢美滿服務中心找「美滿」

清明節是掃墓祭祖時節，不少單身男女在祭拜祖先時默禱先人，會努力找到「幸福美滿」婚姻，半個月來，從19歲到84歲，甚至有四...

公館傅家千人祭祖改「流水席」 隨到隨拜

今天是清明節，受到新冠肺炎疫情影響，苗栗縣公館鄉傅氏宗親會的千人掃墓祭祖活動上午也採取「非常作法」，往年上千人團拜祭祖的...

不見子孫萬人場面 新屋葉氏家族10人代表祭祖

新冠肺炎疫情延燒，桃園市新屋區「葉五美公清明祭祖」每年清明節都有海內外萬人子孫齊聚，今年因疫情嚴峻，擔心有群聚感染疑慮；...

記得先儲水！桃園近5萬戶9日將停水23小時

記得儲水囉！台灣自來水公司第十二區管理處為辦理新北市鶯歌區三鶯大橋兩端1100mm汰換管線工程，桃園區、龜山區多里自9日...

竹縣新埔劉家千人掃墓不復見 攤販無生意可做

新竹縣新埔鎮枋寮雙堂屋劉家，每年清明節都會有上千名後代回老家大會和，因大陣仗祭祖，30多年來也都吸引不少攤販特地前來擺攤...

看緊荷包！竹北光明六路二段路口 測速照相桿13日啟用

喜歡開快車的民眾，要小心荷包了！新竹縣政府警察局竹北分局表示，為防制重大交通事故，竹北市光明六路東二段與嘉豐南路一段路口...

好心橘／峨眉免費商店 推行共享廚房

25歲的徐健智與妹妹徐棋容嚮往物資共享的理想生活，在新竹縣峨眉鄉十二寮景區開1家不用顧店的免費商店、推行共享廚房與搭便車服務，還與好友開發時間銀行「TimeLinker」App，透過交換技能長才理念，在助人過程中換得下一次獲助的機會。

外帶外送夯 桃園遠百「食速列車」 新竹遠東巨城推美食外送

新冠肺炎疫情衝擊百貨餐飲業，桃園、新竹多家百貨相繼推出外帶、外送服務，桃園站前商圈的遠東百貨即日起至8日在大門擺攤推出「食速列車」外帶便當快閃活動；新竹市Big City遠東巨城購物中心也與Uber Eats合作推出美食外送服務，讓消費者在家就能享用品牌美食。

補助餐飲上架外送 桃園加碼5千元

新冠肺炎疫情升溫，許多人減少外出用餐，桃園市長鄭文燦有感外食族減少，指示市府經發局協助商圈、餐廳參加外送平台或增加外帶服務，經發局指出，經濟部補助餐飲業導入外送服務，每家上限1.5萬元，但以4月10日後簽約為準，市府考量部分業者不堪虧損早已投入，因此回溯至2月1日加碼補助，每家5千元，等同協助吸收上架費。

疫情不明朗 桃竹龍舟賽停辦

新冠肺炎疫情延燒，中台灣今年端午節恐怕看不到龍舟賽。桃園市長鄭文燦昨天宣布，考量疫情不明朗，6月25日龍潭歸鄉文化節龍舟賽決定停辦，新竹縣市也因考量避免群聚活動決定停辦。彰化縣政府表示會視疫情況決定，苗栗縣由竹南鎮公所主辦，也說要視疫情發展評估。

熱門新聞

居家檢疫4度外出被重罰100萬元 桃園男提訴願盼撤銷

基隆一家4口申請移地檢疫 未獲同意跑台北就醫將開罰

外地遊客湧入花蓮東大門夜市 縣民心驚憂不利防疫

記得先儲水！桃園近5萬戶9日將停水23小時

警苦宣導！墾丁景點大街沙灘爆7萬人潮 社交距離難做到

高雄旗山老街人潮爆多 根本無法保持「社交距離」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。