快訊

案例愈來愈多！指揮中心定案「腹瀉納新冠通報定義」

清明連假人潮超乎預期 陳時中不排除禁足令

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹縣肥料短缺 農委會允諾協調肥料調配

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
受新冠肺炎疫情影響，農民擔心肥料漲價開始搶購，新竹縣竹北農會肥料倉庫出現30年罕見的空蕩。圖／聯合報系資料照
受新冠肺炎疫情影響，農民擔心肥料漲價開始搶購，新竹縣竹北農會肥料倉庫出現30年罕見的空蕩。圖／聯合報系資料照

新竹縣農友肥料短缺，為解決肥料供銷失衡問題，縣長楊文科1日邀集相關單位開協調會，盼中央足額配撥預購的數量；縣府2日就獲得中央農委會善意回應，農委會主委陳吉仲主委致電楊文科，允諾農委會將積極協調肥料調配事宜，協助竹縣農友順利取得肥料，因應農作所需。

受新冠肺炎疫情影響，農民擔心肥料漲價搶購，提前大量備貨，導致肥料一時供應不足，農委會為避免肥料供應不順，自3月16日起實施肥料預購制，並從24日起配送農民所需肥料，農民預計5至 7天內即可拿到肥料。

但新制推行後，縣府仍接獲各農會反映肥料到貨量不足、農民預購量未如期到貨等問題，至3月31日止，新竹縣各農會預購1130公噸的肥料，卻僅獲配撥126公噸，讓近期要施肥的柑橘、蔬菜及稻農著急不已，縣長楊文科為此邀集農糧署、台肥與縣內各農會總幹事等相關單位，商討如何解決肥料問題。

楊文科表示，希望中央協助解決竹縣農友的購肥需求，足額配撥預購數量，讓農民能在預購後5至7天即可領肥，避免農民奔卻仍領不到肥料的窘境，感謝農委會在協調會第2天就有善意回應，主委陳吉仲親自致電允諾協助。

縣府農業處表示，協調會後也已接獲台肥通知，陸續於4月2、3日及6日分批趕送肥料至各農會，配送量與原本預購需求還有一段差距，農業處將依據縣長的指示，持續與農糧署與台肥爭取正常化供貨，直至缺肥危機化解為止。

新竹縣長楊文科4月1日邀集相關單位商討如何解決肥料供銷失衡問題。圖／聯合報系資料照
新竹縣長楊文科4月1日邀集相關單位商討如何解決肥料供銷失衡問題。圖／聯合報系資料照

農民 農委會 楊文科

延伸閱讀

竹縣肥料短缺 農糧署將與其他縣市協調優先供給

不出國也能朝聖！ 新竹縣8大「國外景點」出遊盤點 輕鬆體驗異國風

農委會：4月中旬肥料每包擬降20元 實施3個月

預購仍拿不到貨！新冠肺炎引爆中南部肥料之亂

相關新聞

新竹縣肥料短缺 農委會允諾協調肥料調配

新竹縣農友肥料短缺，為解決肥料供銷失衡問題，縣長楊文科1日邀集相關單位開協調會，盼中央足額配撥預購的數量；縣府2日就獲得...

戴口罩才能搭捷運 機場捷運今零違規、零星勸導配合

清明連假第3天，各觀光區域湧現人潮，桃園市長鄭文燦一早赴竹圍漁港、大溪老街提醒遊客保持安全社交距離，下午1點半再轉往桃園...

清明連假找個伴 中壢美滿服務中心找「美滿」

清明節是掃墓祭祖時節，不少單身男女在祭拜祖先時默禱先人，會努力找到「幸福美滿」婚姻，半個月來，從19歲到84歲，甚至有四...

公館傅家千人祭祖改「流水席」 隨到隨拜

今天是清明節，受到新冠肺炎疫情影響，苗栗縣公館鄉傅氏宗親會的千人掃墓祭祖活動上午也採取「非常作法」，往年上千人團拜祭祖的...

不見子孫萬人場面 新屋葉氏家族10人代表祭祖

新冠肺炎疫情延燒，桃園市新屋區「葉五美公清明祭祖」每年清明節都有海內外萬人子孫齊聚，今年因疫情嚴峻，擔心有群聚感染疑慮；...

記得先儲水！桃園近5萬戶9日將停水23小時

記得儲水囉！台灣自來水公司第十二區管理處為辦理新北市鶯歌區三鶯大橋兩端1100mm汰換管線工程，桃園區、龜山區多里自9日...

竹縣新埔劉家千人掃墓不復見 攤販無生意可做

新竹縣新埔鎮枋寮雙堂屋劉家，每年清明節都會有上千名後代回老家大會和，因大陣仗祭祖，30多年來也都吸引不少攤販特地前來擺攤...

看緊荷包！竹北光明六路二段路口 測速照相桿13日啟用

喜歡開快車的民眾，要小心荷包了！新竹縣政府警察局竹北分局表示，為防制重大交通事故，竹北市光明六路東二段與嘉豐南路一段路口...

好心橘／峨眉免費商店 推行共享廚房

25歲的徐健智與妹妹徐棋容嚮往物資共享的理想生活，在新竹縣峨眉鄉十二寮景區開1家不用顧店的免費商店、推行共享廚房與搭便車服務，還與好友開發時間銀行「TimeLinker」App，透過交換技能長才理念，在助人過程中換得下一次獲助的機會。

外帶外送夯 桃園遠百「食速列車」 新竹遠東巨城推美食外送

新冠肺炎疫情衝擊百貨餐飲業，桃園、新竹多家百貨相繼推出外帶、外送服務，桃園站前商圈的遠東百貨即日起至8日在大門擺攤推出「食速列車」外帶便當快閃活動；新竹市Big City遠東巨城購物中心也與Uber Eats合作推出美食外送服務，讓消費者在家就能享用品牌美食。

補助餐飲上架外送 桃園加碼5千元

新冠肺炎疫情升溫，許多人減少外出用餐，桃園市長鄭文燦有感外食族減少，指示市府經發局協助商圈、餐廳參加外送平台或增加外帶服務，經發局指出，經濟部補助餐飲業導入外送服務，每家上限1.5萬元，但以4月10日後簽約為準，市府考量部分業者不堪虧損早已投入，因此回溯至2月1日加碼補助，每家5千元，等同協助吸收上架費。

疫情不明朗 桃竹龍舟賽停辦

新冠肺炎疫情延燒，中台灣今年端午節恐怕看不到龍舟賽。桃園市長鄭文燦昨天宣布，考量疫情不明朗，6月25日龍潭歸鄉文化節龍舟賽決定停辦，新竹縣市也因考量避免群聚活動決定停辦。彰化縣政府表示會視疫情況決定，苗栗縣由竹南鎮公所主辦，也說要視疫情發展評估。

熱門新聞

居家檢疫4度外出被重罰100萬元 桃園男提訴願盼撤銷

基隆一家4口申請移地檢疫 未獲同意跑台北就醫將開罰

外地遊客湧入花蓮東大門夜市 縣民心驚憂不利防疫

記得先儲水！桃園近5萬戶9日將停水23小時

警苦宣導！墾丁景點大街沙灘爆7萬人潮 社交距離難做到

高雄旗山老街人潮爆多 根本無法保持「社交距離」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。