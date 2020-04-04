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新竹縣肥料短缺 農委會允諾協調肥料調配
新竹縣農友肥料短缺，為解決肥料供銷失衡問題，縣長楊文科1日邀集相關單位開協調會，盼中央足額配撥預購的數量；縣府2日就獲得中央農委會善意回應，農委會主委陳吉仲主委致電楊文科，允諾農委會將積極協調肥料調配事宜，協助竹縣農友順利取得肥料，因應農作所需。
受新冠肺炎疫情影響，農民擔心肥料漲價搶購，提前大量備貨，導致肥料一時供應不足，農委會為避免肥料供應不順，自3月16日起實施肥料預購制，並從24日起配送農民所需肥料，農民預計5至 7天內即可拿到肥料。
但新制推行後，縣府仍接獲各農會反映肥料到貨量不足、農民預購量未如期到貨等問題，至3月31日止，新竹縣各農會預購1130公噸的肥料，卻僅獲配撥126公噸，讓近期要施肥的柑橘、蔬菜及稻農著急不已，縣長楊文科為此邀集農糧署、台肥與縣內各農會總幹事等相關單位，商討如何解決肥料問題。
楊文科表示，希望中央協助解決竹縣農友的購肥需求，足額配撥預購數量，讓農民能在預購後5至7天即可領肥，避免農民奔卻仍領不到肥料的窘境，感謝農委會在協調會第2天就有善意回應，主委陳吉仲親自致電允諾協助。
縣府農業處表示，協調會後也已接獲台肥通知，陸續於4月2、3日及6日分批趕送肥料至各農會，配送量與原本預購需求還有一段差距，農業處將依據縣長的指示，持續與農糧署與台肥爭取正常化供貨，直至缺肥危機化解為止。
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