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公館傅家千人祭祖改「流水席」 隨到隨拜
今天是清明節，受到新冠肺炎疫情影響，苗栗縣公館鄉傅氏宗親會的千人掃墓祭祖活動上午也採取「非常作法」，往年上千人團拜祭祖的盛大場面改為「流水席式」的隨到隨拜、拜完離去，雖然場面跟過去大不同，但慎終追遠的美德仍充分展現。
苗栗縣前縣長傅學鵬宗親的祭祖活動，堪稱是苗栗縣規模最大、人數最多的清明祭祖活動，這次因應新冠肺炎疫情及配合中央疫情揮中心的規定，往年10點「三獻禮」集體祭祖改為「流水席式」，清晨6點半就開放宗親自行到清河墓園祭祖，一早陸續有傅家子孫前往上香，車輛甚至可以直接開進墓園內的空地停放，不像往年得停放到數百公尺外。
上午10點左右傅學鵬和族親代表一起進行簡單的團拜儀式，雖然人數不多，但傅家子孫慎終追遠的心意和美德依然展露無遺。
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