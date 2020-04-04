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不見子孫萬人場面 新屋葉氏家族10人代表祭祖

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
今天祭祀會場也掛上黃絲帶、旗幟表示對祖先的尊重。記者高宇震／攝影
今天祭祀會場也掛上黃絲帶、旗幟表示對祖先的尊重。記者高宇震／攝影

新冠肺炎疫情延燒，桃園市新屋區「葉五美公清明祭祖」每年清明節都有海內外萬人子孫齊聚，今年因疫情嚴峻，擔心有群聚感染疑慮；葉春日派下協進會理事會在3月4日表示，配合政府防疫決定取消大規模祭祖，改以五大房經理，共10人代表祭拜，一切從簡。於4月4日舉辦祭祖儀式。

葉春日派下協進會理事長葉倫在表示，今年取消大型祭祖儀式，改成由五大房各房兩個經理為代表，共10人祭拜，加上工作人員20人，共30人參與。一方面擔心大規模祭祖活動造成葉家子孫群聚感染，且配合政府防疫措施，認為防疫是每個人的責任，不想增加醫護人員負擔。

葉家於今天早上7點、8點、9點等時段，由五大房經理人，依續前往后湖嶺、公廳、祖塔等祭祀點祭拜。每個祭祀點大門口皆安排公作人員，協助進行手部酒精消毒及量測體溫，並以紅色貼紙標計檢測完畢的人員；祭拜過程中也要求各房經理們須間隔1公尺以上，確保安全社交距離。

今天祭祀會場也掛上黃絲帶、旗幟表示對祖先的尊重，由於今年僅由五大房經理人代表祭拜，葉倫在表示，今年公辦的祭品也會比往年更豐盛。

桃園市長鄭文燦早上也蒞臨現場，他表示，五美公的清明萬人祭祖活動每年都會被報導，今年因為疫情關係，春日公派下協進會很早就決定，以不超過30人祭祖，表達對祖先的追思，其它祭祀公業也跟進，早上也去楊梅鄭姓大模公 范姜祖堂看現場，也是模仿五美公的方式，各房派代表來祭祀。

五美公祭祖，以前每一年也都有很多海外子孫回來祭拜，現在海外回來就要居家檢疫十四天，所以今年先縮小規模，等疫情過後再盛大舉行最後，鄭文燦也祝福吳美公春日公派下無論各個方面都能夠越發展越好，疫情能早日度過，台灣平安。

祭拜過程中，各房經理們被要求須間隔1公尺以上，確保安全社交距離。記者高宇震／攝影
祭拜過程中，各房經理們被要求須間隔1公尺以上，確保安全社交距離。記者高宇震／攝影
桃園市新屋區「葉五美公清明祭祖」每年清明節都有海內外萬人子孫齊聚，今年受疫情影響，改以五大房經理，共10人代表祭拜。記者高宇震／攝影
桃園市新屋區「葉五美公清明祭祖」每年清明節都有海內外萬人子孫齊聚，今年受疫情影響，改以五大房經理，共10人代表祭拜。記者高宇震／攝影
桃園市長鄭文燦早上也蒞臨現場，經大門口公作人員，進行手部酒精消毒及量測體溫，以紅色貼紙標計後才能進場。記者高宇震／攝影
桃園市長鄭文燦早上也蒞臨現場，經大門口公作人員，進行手部酒精消毒及量測體溫，以紅色貼紙標計後才能進場。記者高宇震／攝影

疫情 鄭文燦

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