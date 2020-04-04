記得先儲水！桃園近5萬戶9日將停水23小時

記得儲水囉！台灣自來水公司第十二區管理處為辦理新北市鶯歌區三鶯大橋兩端1100mm汰換管線工程，桃園區、龜山區多里自9日早上8點到10日早上9點，為期23小時停水，多達4萬9550戶受影響，另桃園區春日路沿線與巷弄則將配合工程降低水壓，桃園市政府提醒民眾儘早儲水，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

9日早上8點起停水23小時的區域包含桃園區福林里、南門里、玉山里、豐林里、福安里、大豐里、建國里、雲林里、大林里、大樹里、東山里、萬壽里（聖保祿醫院、住都飯店），以及龜山區山德里、山頂里（龜山工業區縱貫鐵路以西）、山德里（山鶯路雙號側、山鶯路1巷、2巷、3巷、130巷、山鶯路將軍巷等沿線巷弄）。

市府提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，至於停水期間應關閉抽水機電源，若未關閉抽水機電源，可能造成馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，或易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

市府也提醒，建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸汙染，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，如仍缺水時，可撥打免付費服務電話1910或桃園服務所03-3346128。