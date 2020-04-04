竹縣新埔劉家千人掃墓不復見 攤販無生意可做

新竹縣新埔鎮枋寮雙堂屋劉家，每年清明節都會有上千名後代回老家大會和，因大陣仗祭祖，30多年來也都吸引不少攤販特地前來擺攤，今年因新冠肺炎疫情影響，取消了千人共同祭祖，也沒有攤販熱鬧做生意，劉家掃墓的一大特色不復見。

今天上午陸續有劉家後代回祖塔「瑞閣園」掃墓，幾乎人人都戴著口罩，在棚架區的桌子擺上祭祀供品，自行上香後便離去，與往年千人祭祖的場景相比，顯得相當冷清。

雙堂屋管理人劉昌鈞表示，新埔劉家來台到現在已265年，後代子孫有上萬人且遍佈全台，每年掃墓規模盛大，墓園會場搭起棚架，在清明節當天上午10點開始祭祀，依古禮請神、行三獻禮，朗誦祝禱文，祭祖後，現場也會提供炒米粉、鹹菜湯等客家小吃，讓眾人邊吃邊敘舊、交流。

劉昌鈞說，因為疫情的關係，政府規定戶外聚會不得超過500人，但按照往年祭祖大約會有1500人到場，因此管理會討論過後，原本考慮要由管理會統一祭祖，但考量到部分親友還是希望能親自到場祭拜，因此採取分流方式，請全台各地的後代近期有空就先回來祭拜，原則上祭拜時間是早上7點到11點，拜完就離開，「對祖先的心意有在就好」，不要逗留。

劉昌鈞說，因劉家子孫眾多，來祭祖的後代幾乎有一半以上他都不認識，每年祭祖後吃點心的時間，就是彼此交流認識的最佳時機，往年也因祭祖都有上千人，進祖塔前沿途會有近10個攤販，賣臭豆腐、熱狗等小吃，但今年因為疫情的關係，今天來的攤販僅4個，且看沒什麼人就都離開了，僅剩1攤賣花生糖。