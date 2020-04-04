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清明連假百貨公司人潮回流 大遠百、遠東巨城推活動
雖然新冠肺炎疫情嚴峻，清明節連假新竹市部分百貨公司的人潮回流，大遠百順勢推出速利便母親節商品預購，吸引不少買氣；Big City遠東巨城購物中心指出，清明連假因民眾上午忙掃墓人潮較少，但下午及晚上人潮則比平日多。
遠東巨城指出，2月初新冠肺炎疫情爆發後，初期人潮及業績約比去年同期掉了2成，3月則逐漸恢復跟去年同期接近，境外移入確診案例暴增，人潮稍受影響，但近一周來確診案例趨緩，人潮也逐漸恢復去年的水平。
遠東巨城指出，清明節連假雖然不少民眾外出旅遊、掃墓，但來逛百貨公司的人也不少，尤其民眾大都利用上午掃墓，下午及晚上來逛巨城，人潮比平日還多，另外，遠東巨城也與Uber Eats合作推出美食外送服務，延伸購物中心餐飲服務觸角，更讓消費者不受場域限制隨時享用巨城美食。
4月15日至28日遠東巨城與Uber Eats推出下單滿500元即可現折100元的優惠活動，使用遠東巨城APP掃描銷貨明細登錄消費金額，還可再享HAPPY GO點數雙倍送。
新竹大遠百指出，清明節連假還是有許多消費人潮，尤其大遠百從3月20日起啟用速利便以來，適逢遇到母親節商品預購，短短近10天內，交易金額上百萬元，也有不少消費者採用車內結帳取貨以免降低下車購物的風險。
大遠百指出，從檔期開打後每周將定時舉辦粉絲團線上直播，並結合線上直播價，首次直播也有粉絲立即下單，希望藉由線上線下的結果促銷刺激買氣。
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