看緊荷包！竹北光明六路二段路口 測速照相桿13日啟用

喜歡開快車的民眾，要小心荷包了！新竹縣政府警察局竹北分局表示，為防制重大交通事故，竹北市光明六路東二段與嘉豐南路一段路口的固定式測速照相桿，4月13日將正式啟用，請用路人行經路口減速慢行、遵守速限，避免荷包失血。

新竹縣警察局每年都會視地方需求增設固定式測速照相，去年縣內5個分局針對轄區易肇事、易超速路段提出建議地點，並經過相關單位、地方人士會勘討論後，篩選出需要增設的地點，達到降低事故頻率的目的。

由於光明六路為竹北市橫向交通幹道，更是高鐵新竹站的必經之路，但過去往返高鐵的計程車及旅客車輛，經常高速行駛、甚至闖紅燈，導致發生事故，影響交通安全，因此去年經評估後，在光明六路東二路與嘉豐南路一段路口增設固定式測速照相桿，取締超速及闖紅燈。目前新竹縣政府警察局羅列出的固定式闖紅燈及測速自動照相設備共有40個，並公告於警察局交通隊網站內。