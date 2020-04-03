疫情不明朗 桃竹龍舟賽停辦

新竹市政府因新冠肺炎疫情考量，決定停辦今年端午節的龍舟賽，圖為去年龍舟賽的情形。 圖／市府提供 新冠肺炎疫情延燒，中台灣今年端午節恐怕看不到龍舟賽。桃園市長鄭文燦昨天宣布，考量疫情不明朗，6月25日龍潭歸鄉文化節龍舟賽決定停辦，新竹縣市也因考量避免群聚活動決定停辦。彰化縣政府表示會視疫情況決定，苗栗縣由竹南鎮公所主辦，也說要視疫情發展評估。

國內外文化、體育活動相繼因疫情宣布停辦或延期，桃園市府體育局、客家事務局昨在防疫專案會議建議6月25日龍潭龍舟賽、8月21日到24日桃園市運動會停辦，鄭文燦徵詢討論，衛生局等認為6月疫情還不明朗，建議停辦。

鄭文燦說，龍潭歸鄉文化節龍舟賽每年超過3萬人參與，選手2月起訓練，文化節活動4月底前要發包，考量2003年因SARS疫情也曾停辦，今年6月25日龍潭龍舟賽停辦，提早決定可減少預算損失、降低感染風險，也讓選手不至於拚命訓練，卻因無法比賽而失落。

新竹縣先前召開縣長盃龍舟競賽籌備會時，新豐鄉長許秋澤認為每年端午節池和宮龍舟競賽都湧入大批人潮，因疫情升溫，觀眾群聚無法控制，觀賽者的接觸史和出國史也難掌握，建議停辦。

竹縣府為確保選手、工作人員及觀眾安全健康，避免龍舟賽成為防疫破口，宣布停辦。但縣府和鄉公所仍會擇良辰吉時，在池和宮前舉行畫龍點睛及祈福儀式，祈禱和祝福縣民平安健康。

新竹市府考量龍舟賽無論選手練習或群眾觀賽，都是人潮聚集的大型活動，基於防疫決定停辦；苗栗縣龍舟錦標賽往年大多在竹南鎮港墘里河段舉辦，鎮長方進興說，端午節龍舟賽辦不辦，由於還有一段時間，鎮公所尚未決定是否停辦，會視疫情發展考量。