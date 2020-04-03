疫情不明朗 桃竹龍舟賽停辦

聯合報 / 記者曾增勳黃瑞典張雅婷胡蓬生林宛諭／連線報
桃園市長鄭文燦宣布6月25日龍潭歸鄉文化節龍舟賽停辦，8月21到24日桃園市運動會停辦。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦宣布6月25日龍潭歸鄉文化節龍舟賽停辦，8月21到24日桃園市運動會停辦。記者曾增勳／攝影

新竹市政府因新冠肺炎疫情考量，決定停辦今年端午節的龍舟賽，圖為去年龍舟賽的情形。 圖／市府提供
新竹市政府因新冠肺炎疫情考量，決定停辦今年端午節的龍舟賽，圖為去年龍舟賽的情形。 圖／市府提供
新冠肺炎疫情延燒，中台灣今年端午節恐怕看不到龍舟賽。桃園市長鄭文燦昨天宣布，考量疫情不明朗，6月25日龍潭歸鄉文化節龍舟賽決定停辦，新竹縣市也因考量避免群聚活動決定停辦。彰化縣政府表示會視疫情況決定，苗栗縣由竹南鎮公所主辦，也說要視疫情發展評估。

國內外文化、體育活動相繼因疫情宣布停辦或延期，桃園市府體育局、客家事務局昨在防疫專案會議建議6月25日龍潭龍舟賽、8月21日到24日桃園市運動會停辦，鄭文燦徵詢討論，衛生局等認為6月疫情還不明朗，建議停辦。

鄭文燦說，龍潭歸鄉文化節龍舟賽每年超過3萬人參與，選手2月起訓練，文化節活動4月底前要發包，考量2003年因SARS疫情也曾停辦，今年6月25日龍潭龍舟賽停辦，提早決定可減少預算損失、降低感染風險，也讓選手不至於拚命訓練，卻因無法比賽而失落。

新竹縣先前召開縣長盃龍舟競賽籌備會時，新豐鄉長許秋澤認為每年端午節池和宮龍舟競賽都湧入大批人潮，因疫情升溫，觀眾群聚無法控制，觀賽者的接觸史和出國史也難掌握，建議停辦。

竹縣府為確保選手、工作人員及觀眾安全健康，避免龍舟賽成為防疫破口，宣布停辦。但縣府和鄉公所仍會擇良辰吉時，在池和宮前舉行畫龍點睛及祈福儀式，祈禱和祝福縣民平安健康。

新竹市府考量龍舟賽無論選手練習或群眾觀賽，都是人潮聚集的大型活動，基於防疫決定停辦；苗栗縣龍舟錦標賽往年大多在竹南鎮港墘里河段舉辦，鎮長方進興說，端午節龍舟賽辦不辦，由於還有一段時間，鎮公所尚未決定是否停辦，會視疫情發展考量。

疫情 龍舟賽 新竹 鄭文燦

延伸閱讀

桃園驚傳居家檢疫男女身亡 鄭文燦發臉書說明

鄭文燦致電確診觀光局員工 「會盡量把你照顧到康復」

搶救國家門面 鄭文燦桃機免稅店狂刷花3萬2

桃機免稅店辦特賣會救業績 鄭文燦自掏腰包力挺

相關新聞

疫情不明朗 桃竹龍舟賽停辦

新冠肺炎疫情延燒，中台灣今年端午節恐怕看不到龍舟賽。桃園市長鄭文燦昨天宣布，考量疫情不明朗，6月25日龍潭歸鄉文化節龍舟賽決定停辦，新竹縣市也因考量避免群聚活動決定停辦。彰化縣政府表示會視疫情況決定，苗栗縣由竹南鎮公所主辦，也說要視疫情發展評估。

好心橘／峨眉免費商店 推行共享廚房

25歲的徐健智與妹妹徐棋容嚮往物資共享的理想生活，在新竹縣峨眉鄉十二寮景區開1家不用顧店的免費商店、推行共享廚房與搭便車服務，還與好友開發時間銀行「TimeLinker」App，透過交換技能長才理念，在助人過程中換得下一次獲助的機會。

外帶外送夯 桃園遠百「食速列車」 新竹遠東巨城推美食外送

新冠肺炎疫情衝擊百貨餐飲業，桃園、新竹多家百貨相繼推出外帶、外送服務，桃園站前商圈的遠東百貨即日起至8日在大門擺攤推出「食速列車」外帶便當快閃活動；新竹市Big City遠東巨城購物中心也與Uber Eats合作推出美食外送服務，讓消費者在家就能享用品牌美食。

補助餐飲上架外送 桃園加碼5千元

新冠肺炎疫情升溫，許多人減少外出用餐，桃園市長鄭文燦有感外食族減少，指示市府經發局協助商圈、餐廳參加外送平台或增加外帶服務，經發局指出，經濟部補助餐飲業導入外送服務，每家上限1.5萬元，但以4月10日後簽約為準，市府考量部分業者不堪虧損早已投入，因此回溯至2月1日加碼補助，每家5千元，等同協助吸收上架費。

鄭文燦致電確診觀光局員工 「會盡量把你照顧到康復」

交通部觀光局派駐桃園機場旅遊服務中心的基層員工因接待局內官員兒子遭感染確診，連帶5歲兒子也確診，引起社會關注，該名員工是...

居家檢疫4度外出被重罰100萬元 桃園男提訴願盼撤銷

桃園市一名20多歲男子3月返台進行居家檢疫，期間4度違規外出，遭市府衛生局重罰100萬元，也是桃園市裁處居家隔離、檢疫者...

清明連假白沙屯湧入信眾 義工組織將發放1萬包溼紙巾

清明連假開始後，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮就湧入參拜人潮，彰化自發性義工團體特地準備了1萬包溼紙巾，將在4月5日發送信眾；...

防疫再升級！桃園市全數34家醫院全面停止探病

新冠肺炎疫情增溫，中央流行疫情指揮中心昨天宣布全面禁止探病，並於今天發布有關醫院實施門禁管制措施，桃園市衛生局指出，已經...

搶救國家門面 鄭文燦桃機免稅店狂刷花3萬2

新冠肺炎疫情重創桃園機場相關產業，為了關心桃機產業的發展，桃園市長鄭文燦下午除了與業者座談，也以實際行動搶救國家門面，在...

桃園文化OT場館權利金減半 表演團體疫情取消退保證金

受到疫情影響，許多藝文表演團體紛紛取消演出，桃園市政府今天舉辦防疫紓困會議，市政府決定77藝文町等小型文化設施OT案場館...

居家檢疫、隔離趴趴走 桃園迄今開罰829萬元

新冠肺炎疫情持續延燒，桃園市迄今確診34例，市府連月來嚴格執行居家隔離與居家檢疫措施，針對違規趴趴走者，迄今已由市府衛生...

桃園龜山9日停水及降壓23小時 3萬6千戶缺水要提前儲水

經濟部自來水公司第2區管理處今天公告，因應新北市政府辦理三鶯橋改建工程，自來水第12區處本月9日辦理鶯歌區三鶯大橋兩端1...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。