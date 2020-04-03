鄭文燦致電確診觀光局員工 「會盡量把你照顧到康復」

交通部觀光局派駐桃園機場旅遊服務中心的基層員工因接待局內官員兒子遭感染確診，連帶5歲兒子也確診，引起社會關注，該名員工是桃園人，桃園市長鄭文燦今天致電該名員工慰問，表示會請醫院、衛生所盡量照顧父子倆到康復，他也認為，發生這樣事情，社會難以接受，政府有義務道歉及補償，桃市府會做他們最大的後盾。

台灣新冠肺炎確診案269日前被證實是觀光局派駐桃園機場內的基層員工，後續被揭露是因協助接待局內官員兒子才確診，引起軒然大波，由於該名員工的5歲兒子也確診，他所就讀的幼兒園也暫時停課，所幸孩子就讀的班級17位隔離的師生，全面採檢後昨天出爐都是陰性。

該間幼兒園位於桃園南區，鄭文燦說，他日前有親自視察該間幼兒園，園方向他表示很憂心，因這段期間園方、師生、家長不知如何是好，只要孩子背上印有校名的書包，就會有來自社區莫名的壓力，許多孩子因此不敢來上學。

「看到學生受了委屈，老師們也很難受」，鄭文燦說，幼兒園空間不大，他建議幼兒園採取高標準的全園停課，直到17名師生隔離期結束，全校師生再一起返校上課，這期間市府也將協助幼兒園進行環境消毒及整備等工作，讓家長及周邊社區更安心。

鄭文燦今天親自打電話給該名仍在治療中的基層員工慰問，他在電話中強調，會盡量照顧他與孩子康復，也會協助後續補償事宜，希望他能請家人不要擔心，也會請社工員、衛生所擔任窗口，陪伴度過治療期間。

鄭文燦也強調，「特權犯錯應該嚴懲，無辜受害應該補償」，他公開主張針對確診的基層同仁及其5歲的孩子，政府有義務道歉及補償，桃市府會做他們最大的後盾，也希望社會不要有對立、不要貼標籤，要正向防疫對抗病毒。