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清明連假白沙屯湧入信眾 義工組織將發放1萬包溼紙巾

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
彰化自發性義工團體特地準備了1萬包溼紙巾，4月5日將在通霄白沙屯隨機發送信眾。圖／白沙屯媽祖婆網站提供
彰化自發性義工團體特地準備了1萬包溼紙巾，4月5日將在通霄白沙屯隨機發送信眾。圖／白沙屯媽祖婆網站提供

清明連假開始後，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮就湧入參拜人潮，彰化自發性義工團體特地準備了1萬包溼紙巾，將在4月5日發送信眾；白沙屯媽今年往北港進香因新冠肺炎疫情「暫緩」，拱天宮4日至6日將舉辦3天「禳災除瘟」法會，廟方也將在「拱天宮FB官方粉絲專頁」現場直播。

自發性義工組織白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬說，彰化自發性義工組織團體發起人張鎮發擔心清明連假到白沙屯參拜的信眾大增，群聚風險也提高，特別準備清潔溼紙巾1萬包，4月5日將在白沙屯隨機發放給來參拜白沙屯媽祖的信眾，盼大家都能隨時保持手部清潔，降低風險。

駱調彬指出，清明連假適逢白沙屯拱天宮舉辦驅瘟祈安法會，雖然各團體都呼籲盡量待在家中減少群聚，但他觀察，連假第一天起白沙屯就湧入參拜人潮，其中仍有很多人未戴口罩，讓人憂心，這次彰化自發性義工團體發放溼紙巾，發送現場也準備消毒酒精，提供領取的信眾消毒。

彰化自發性義工團體特地準備了1萬包溼紙巾，4月5日將在通霄白沙屯隨機發送信眾，發送現場也備有酒精為信眾消毒。圖／白沙屯媽祖婆網站提供
彰化自發性義工團體特地準備了1萬包溼紙巾，4月5日將在通霄白沙屯隨機發送信眾，發送現場也備有酒精為信眾消毒。圖／白沙屯媽祖婆網站提供
彰化自發性義工團體特地準備了1萬包溼紙巾，4月5日將在通霄白沙屯隨機發送信眾。圖／白沙屯媽祖婆網站提供
彰化自發性義工團體特地準備了1萬包溼紙巾，4月5日將在通霄白沙屯隨機發送信眾。圖／白沙屯媽祖婆網站提供
彰化自發性義工團體特地準備了1萬包溼紙巾，4月5日將在通霄白沙屯隨機發送信眾。圖／白沙屯媽祖婆網站提供
彰化自發性義工團體特地準備了1萬包溼紙巾，4月5日將在通霄白沙屯隨機發送信眾。圖／白沙屯媽祖婆網站提供
彰化自發性義工團體特地準備了1萬包溼紙巾，4月5日將在通霄白沙屯隨機發送信眾。圖／白沙屯媽祖婆網站提供
彰化自發性義工團體特地準備了1萬包溼紙巾，4月5日將在通霄白沙屯隨機發送信眾。圖／白沙屯媽祖婆網站提供

白沙屯媽祖 義工 連假

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