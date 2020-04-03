清明連假白沙屯湧入信眾 義工組織將發放1萬包溼紙巾

清明連假開始後，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮就湧入參拜人潮，彰化自發性義工團體特地準備了1萬包溼紙巾，將在4月5日發送信眾；白沙屯媽今年往北港進香因新冠肺炎疫情「暫緩」，拱天宮4日至6日將舉辦3天「禳災除瘟」法會，廟方也將在「拱天宮FB官方粉絲專頁」現場直播。

自發性義工組織白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬說，彰化自發性義工組織團體發起人張鎮發擔心清明連假到白沙屯參拜的信眾大增，群聚風險也提高，特別準備清潔溼紙巾1萬包，4月5日將在白沙屯隨機發放給來參拜白沙屯媽祖的信眾，盼大家都能隨時保持手部清潔，降低風險。