防疫再升級！桃園市全數34家醫院全面停止探病

新冠肺炎疫情增溫，中央流行疫情指揮中心昨天宣布全面禁止探病，並於今天發布有關醫院實施門禁管制措施，桃園市衛生局指出，已經立即連繫轄內11家急救責任醫院及其餘23家非急救責任醫院全面配合實施門禁管制，避免發生醫院群聚感染情形。

桃園市政府衛生局指出，為強化防疫工作，全市11家急救責任醫院在3月6日就率先落實「除加護病房、安寧病房及經醫師醫療專業同意者外，其餘一律全面停止探病」等管制措施，另規定每名住院病人陪病者以1名為限，陪病者採實名登記制度﹔用餐以外帶、外送取代內用﹔派員加強巡檢，針對民眾可能聚集的地點，應進行管制及疏散。

因應中央流行疫情指揮中心最新指示，桃園市政府衛生局連繫轄內11家急救責任醫院及23家非急救責任醫院，共34家醫院全面配合實施門禁管制，但若有以下3種情況則除外，分別為病人實施手術、侵入性檢查或治療等醫療作業之需要；急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要；其他應醫療機構要求或同意者。

市府衛生局長王文彥説，目前疫情嚴峻，為避免醫院群聚感染情形發生，非必要應避免探病或陪病，以有效降低防疫期間醫院進出人員數量，保障安全就醫環境。