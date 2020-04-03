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桃園文化OT場館權利金減半 表演團體疫情取消退保證金

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市防疫紓困會議，決定小型文化設施固定權利金減半紓困，藝文場館租借團隊演出前7天內函請取消演出者保證金全退。記者曾增勳／攝影
桃園市防疫紓困會議，決定小型文化設施固定權利金減半紓困，藝文場館租借團隊演出前7天內函請取消演出者保證金全退。記者曾增勳／攝影

受到疫情影響，許多藝文表演團體紛紛取消演出，桃園市政府今天舉辦防疫紓困會議，市政府決定77藝文町等小型文化設施OT案場館固定權利金自3到6月減半紓困，市府文化局長莊秀美今天下午表示，針對藝文場館一般租借團隊若受疫情影響，演出前7天內函請取消演出者，將全數退還場地保證金。

市長鄭文燦表示，這次疫情對文化活動影響非常大，尤其是電影業，因此文化局小型文化設施OT案固定權利金紓困，從3月至6月減收百分之五十，市府將邀電影院業者召開紓困座談，研議是否歇業，針對映演業及表演藝術擬投入24.7億元專案額度，提供薪資及其他營運資金補貼。

莊秀美表示，因應疫情配合研擬藝文紓困關配套措施，針對場館一般租借團隊，若疫情影響，演出前7天內函請取消演出者，市府全數退還場地保證金。針對已核定補助、檔期的團隊，若因疫情取消演出，市府將視演出前置製作等相關支出核予補助，各場館優先列入明年檔期及補助審查，等疫情過後增加實質性幫助提供演出機會，協助演藝團隊度過寒冬。

疫情 文化局 電影

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