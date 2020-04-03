桃機免稅店辦特賣會救業績 鄭文燦自掏腰包力挺

武漢肺炎疫情延燒，桃園機場免稅店連續幾天舉行特賣會救業績。桃園市長鄭文燦今天參加特賣會時，自掏腰包買相機、巧克力等要送給太太，希望以行動支持桃機產業。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，旅客人數大幅縮減下，桃園機場免稅店也面臨嚴重衝擊，昇恆昌公司連續幾天舉行特賣會，業者希望「盼止血、救生意」。

鄭文燦指出，下午到特賣會時，以具體行動購買新台幣2萬8000元數位相機、1000多元巧克力、1000多元鞋子，其中「相機與巧克力是送給太太的」。

鄭文燦說，機場是防疫的第一線，他每次到機場都是慰問機場的工作人員，但今天是來參加特賣會，也呼籲國人可以到機場消費，選購精品、3Ｃ、食品、巧克力、台灣精品與特產，都非常便宜，希望在4月9日前到機場以行動消費，支持「台灣的門面、台灣的光榮」。

他希望國人對於疫情過後的「機場經濟」要有信心，也請國人給機場產業多多鼓勵，同時對於自己花費3萬2000多元買這些東西，直呼「太划算了」、「收穫很豐富」。

昇恆昌公司表示，自疫情爆發至今，世界多個國家機場的免稅店都宣布暫時停業，台灣機場人數雖屢創新低，免稅店生意大受影響，但身處國門第一線的昇恆昌為求生存與照顧集團員工生計，擴大服務範疇積極迎戰，因此舉行促銷特賣會。