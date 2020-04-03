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居家檢疫、隔離趴趴走 桃園迄今開罰829萬元

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市連月來嚴格執行居家隔離與居家檢疫措施，針對違規趴趴走者，迄今已由市府衛生局裁罰37件，總計裁罰金額為829萬元。記者張裕珍／攝影
桃園市連月來嚴格執行居家隔離與居家檢疫措施，針對違規趴趴走者，迄今已由市府衛生局裁罰37件，總計裁罰金額為829萬元。記者張裕珍／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒，桃園市迄今確診34例，市府連月來嚴格執行居家隔離與居家檢疫措施，針對違規趴趴走者，迄今已由市府衛生局裁罰37件，總計裁罰金額為829萬元，市府衛生局指出，其中1人因四度外出購買食物，被重罰100萬元。

疾管署傳染病統計資料查詢系統顯示，全台確診339例，桃園市累計確診數增至34例，桃園市政府統計，目前居家隔離人數累計列管1982人，居家檢疫累計1萬1511人，數量可觀，並強調市府衛生局、民政局與警察局每天都上緊發條，掌握居家隔離與檢疫者的行蹤與健康狀況，手機一有定位異狀就立即啟動確認機制，不敢鬆懈。

市府新聞處長詹賀舜今天下午表示，市府嚴格執行居家隔離與居家檢疫措施，針對擅離居家隔離與檢疫者，更是全台首次開罰的縣市，也曾祭出重罰處以最高100萬元罰鍰，截至昨天為止，桃園市違反居家隔離與居家檢疫案件共計60件，目前已裁罰37件，累計裁罰金額為829萬元。

其中唯一被罰100萬元罰鍰的是一名二十多歲男子，市府衛生局指出，該名男子2月29日自中國廈門入境，依規定須居家檢疫至3月15日，但居家檢疫期間4度外出購買食物，也不願意配合防疫作為，經警方蒐證屬實移案衛生局，開出最高罰鍰100萬元。

該名男子並未向市府衛生局提出申覆、訴願，市府衛生局指出，罰鍰繳納期間到4月中，目前還未收到男子繳納款項，若未來仍未繳，將交由行政執行署強制執行。

詹賀舜表示，居家隔離與檢疫監測可以有效發揮防疫效果，呼籲應居家隔離與檢疫者，在14天期限內千萬不要外出，桃園市政府將嚴格執法，切勿以身試法。

衛生局 居家檢疫

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