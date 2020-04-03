聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園龜山9日停水及降壓23小時 3萬6千戶缺水要提前儲水
經濟部自來水公司第2區管理處今天公告，因應新北市政府辦理三鶯橋改建工程，自來水第12區處本月9日辦理鶯歌區三鶯大橋兩端110 公分管線斷管連絡工程，造成桃園市桃園、龜山區含龜山工業區
的15 里及桃園區春日路沿線降水壓，自9日上午9時至10日上午8時止，停水23小時，影響3萬6550戶居民用水，請居民提早前6小時儲水備用。
這次停水23小時區域是，桃園區福林里、南門里、玉山里、豐林里、福安里、大豐里、建國里、雲林里、大林里、大樹里、東山里、萬壽里共12里，包括聖保祿醫院、住都飯店在內。龜山區山德里、山頂里（龜山工業區台鐵縱貫鐵路以西）、山德里（山鶯路雙號側、山鶯路1巷、2巷、3巷、130巷及山鶯路將軍巷沿線巷弄）。另有桃園區春日路沿線及巷弄水壓降低區域。
市府經發局表示，因應該項工程施工，桃園區、龜山區停水區域和桃園區春日路沿線水壓降低居民，請停水前6小時預先儲水備用，避免停水前大量儲水造成管線末端用戶無水可用，停水期間請民眾關閉抽水機電源，避免馬達空轉過久造成損壞，如有任何供水問題，可洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言