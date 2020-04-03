桃園龜山9日停水及降壓23小時 3萬6千戶缺水要提前儲水

經濟部自來水公司第2區管理處今天公告，因應新北市政府辦理三鶯橋改建工程，自來水第12區處本月9日辦理鶯歌區三鶯大橋兩端110 公分管線斷管連絡工程，造成桃園市桃園、龜山區含龜山工業區

的15 里及桃園區春日路沿線降水壓，自9日上午9時至10日上午8時止，停水23小時，影響3萬6550戶居民用水，請居民提早前6小時儲水備用。

這次停水23小時區域是，桃園區福林里、南門里、玉山里、豐林里、福安里、大豐里、建國里、雲林里、大林里、大樹里、東山里、萬壽里共12里，包括聖保祿醫院、住都飯店在內。龜山區山德里、山頂里（龜山工業區台鐵縱貫鐵路以西）、山德里（山鶯路雙號側、山鶯路1巷、2巷、3巷、130巷及山鶯路將軍巷沿線巷弄）。另有桃園區春日路沿線及巷弄水壓降低區域。