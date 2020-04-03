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影／人潮回來了！天氣舒適六福村、內灣老街人潮倍增

聯合報 / 記者張雅婷/新竹即時報導
六福村今天人潮回來了，今天設施平均都要排隊30至40分鐘。記者張雅婷/攝影
六福村今天人潮回來了，今天設施平均都要排隊30至40分鐘。記者張雅婷/攝影

今天新竹縣一整天多雲但沒有下雨，從上午開始各景區遊客陸續湧現，其中六福村統計人潮高峰在中午11時左右，園區內約有2000人左右；昨天相當冷清的內灣老街人潮也回流，今天多一倍的人潮，攤商也終於露出笑容，開心接生意。

六福村表示，昨天受到雨勢影響，入園遊客玩設施都不用排隊，今天雨勢趨緩，一整天都陰天沒下雨，遊客紛紛入園玩樂，最高峰同時有2000多名遊客入園，設施平均都要排隊30至40分鐘，但遊客仍很開心。

內灣老街人潮也和昨天差很多，同樣受到天氣影響外，攤商也認為也受疫情影響大，比起平常的假日，人潮會比今天再多一倍，但相較於昨天寥寥無幾的慘況，今天前往老街人潮已倍增一倍，不止公有停車場停滿車子，周邊的私人停車場與遊樂器材都不斷有遊客入內參與，就連賽車場也都不斷有遊客前往玩樂。警方表示，今天車多但仍順暢，預估明天可能會塞車。

內灣老街人潮回來了，警方預估明天會有更多人潮。記者張雅婷/攝影
內灣老街人潮回來了，警方預估明天會有更多人潮。記者張雅婷/攝影
昨天內灣老街相當冷清，今天已增加一倍人潮。記者張雅婷/攝影
昨天內灣老街相當冷清，今天已增加一倍人潮。記者張雅婷/攝影
六福村今天人潮回來了，最高峰同時有2千人入園。圖/六福村提供
六福村今天人潮回來了，最高峰同時有2千人入園。圖/六福村提供

老街 內灣 停車場

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