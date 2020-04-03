影／人潮回來了！天氣舒適六福村、內灣老街人潮倍增

今天新竹縣一整天多雲但沒有下雨，從上午開始各景區遊客陸續湧現，其中六福村統計人潮高峰在中午11時左右，園區內約有2000人左右；昨天相當冷清的內灣老街人潮也回流，今天多一倍的人潮，攤商也終於露出笑容，開心接生意。

六福村表示，昨天受到雨勢影響，入園遊客玩設施都不用排隊，今天雨勢趨緩，一整天都陰天沒下雨，遊客紛紛入園玩樂，最高峰同時有2000多名遊客入園，設施平均都要排隊30至40分鐘，但遊客仍很開心。