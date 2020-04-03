今、明2天到桃園這裡捐血 送你口罩、乾洗手液和雞蛋

捐血中心血庫庫存告急，國際扶輪3502地區今天起一連2天在桃園展演中心旁的捐血亭辦理捐血活動，只要完成捐血就送10個口罩、1瓶乾洗手液與1盒友善酵素蛋，果然吸引不少民眾響應，扶輪社預估今天活動到6點為止，將有400多人挽袖捐熱血，現場也加強宣導排隊民眾要保持1.5公尺距離、戴口罩才能捐血，強化防疫工作。

今天起為期2天在桃園藝文特區的捐血活動由桃園扶輪社、桃園經國社、桃園百齡社、桃園西北社、桃園大興社與桃園桃花源社聯合主辦，是國際扶輪3502地區2019-2020年度桃園第一分區社區服務捐血活動，今、明天2天為早上10點到晚上6點開放捐血。

桃園百齡扶輪社長潘壕銨說，有感受疫情衝擊，血庫庫存仍待外界協助，國際扶輪3502地區把握清明連假辦理捐血活動，同德六街的捐血亭今天先出動1輛捐血車，可同時替6人完成捐血，明天將再來1輛新打造的環保無動力捐血車，為了鼓勵大家捐血，扶輪社友積極尋覓資源，只要完成捐血就送口罩、乾洗手液與雞蛋等禮品致謝。

潘壕銨說，只要捐250cc血液就可拿到10個口罩、500cc有20個口罩，口罩來源為口罩工廠被政府徵用前的倉庫庫存，來源沒有問題，由於今天捐血民眾踴躍，已經有將近200人捐血，扶輪社也將加碼贈送從2天500份增至800份，明天捐血者也能獲贈。