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疫情加上天候不佳 小人國遊客數掉8成
清明年假四天，受新冠肺炎疫情影響，加上天候不佳，以親子為客群的遊樂園災情慘重，位於桃園市龍潭區的小人國主題樂園表示，去年清明連假四天來總客數2萬人，頭兩日1萬人，今年連假頭兩日昨天至今天來客數僅2千人，相較去年同期掉了8成。
小人國表示，遊樂園皆以親子為目標客群，以往寒暑假及連假都是遊樂園的望季，但今年受疫情影響，雖然推出12歲以下孩童免費入場的優惠，仍有許多家長擔心抵抗力尚弱的孩童，到遊樂園此類公共場所會增加被感染風險，而不帶自己的孩子來玩，來客數非常慘烈。此外，今年包括二二八、端午節等連續假期，皆天公不作美，遇上下雨天，也嚴重影響了遊樂園的來客數。
防疫期間也作出相關防疫措施，包括，在樂園內廣設親子洗手台、入園前須量體溫、於座椅周遭、安全帶、安全氣棒、安全桿、扶手、方向盤、手把等遊客易碰觸的設施部位加強清潔消毒、園區入口服務台、驗票處、各設施入口設置酒精洗手液供遊客使用。另外，也要求園區工作人員全面配戴口罩，及上班前測量體溫，進行健康自主管理。
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