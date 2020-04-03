不用入館也能買 桃園遠百推外帶便當快閃活動

新冠肺炎疫情升溫，許多人減少外出用餐，百貨業餐廳生意下滑，桃園站前商圈的遠東百貨即日起至7日推出「食速列車」外帶便當的快閃活動試水溫，直接派員工在大門擺攤銷售，外帶便當從99元到240元不等，讓消費者免入館用餐就能吃到品牌美食。

市長鄭文燦日前視察站前商圈一眼看到麥當勞的外帶區就上前消費，一口氣點了麥脆雞腿、麥脆雞翅與可樂等，以行動支持餐飲業者，接著看到遠百前方的「食速列車」的外帶便當攤位也好奇詢問，原來是館內餐廳現做，只要消費者點餐就直送到門口。

鄭文燦說，受疫情影響外食族減少，加上社交指引出爐，室內要保持1.5公尺距離，餐廳內用座位勢必得採梅花座，餐廳經營更不容易，他已經指示市府經發局要協助各商圈或餐廳參加外送平台或增加外帶服務，讓商圈跟餐廳維持生計。

桃園市經發局長郭裕信說，由於經濟部針對商圈補助尚未上路，市府已邀集16個商圈辦理說明會，正研議替加入外送平台的餐飲業者補助1家5千元，等同協助吸收上架費用，但由於餐廳加入外送平台須被平台收取35%分潤費用，市府仍在與平台協調。

位於桃園站前商圈的遠東百貨即日起至8日推出「食速列車」外帶便當活動，中午12點到下午1點、晚上5點半到6點半於1樓大門口騎樓前方限時開賣，提供民眾以優惠價格外帶餐廳精心製作的便當美食，便當價格從99元到240元不等。

遠百也特別推薦「開飯川食堂」梅汁二弄雞、豆干牛肉椒朋友、宮保雞丁便當各特價150元，「翰林茶館」古早味排骨、特選雞腿、鯖魚排便當各特價150元，讓民眾享優惠嚐鮮多個外食選擇。

感謝第一線防疫醫護人員辛勞，桃園遠百即日起至4月底也推出「醫護人員加油」專屬美食優惠活動，醫護人員只要憑在職醫院工作識別證，即可至桃園遠東百貨9樓指定餐飲品牌享最低8折起超值優惠，力挺全台努力抗疫的醫護英雄。