特斯拉自撞駕駛身亡 消防：電動汽車車禍救援依四原則

前天（1日）凌晨0點30分，桃園市龍潭區1台特斯拉 Model 3 從中正路往石門水庫方向行駛，行經中正路佳安段360號附近時，自撞中央分隔島，整台車翻覆起火，造成受困車內的車主兼駕駛32歲湯姓男子死亡，詳細起火原因有待消防局火調科調查處理。

對此，消防員指出，處理電動汽車車禍事故應依現場評估 （Size up） 車輛識別 （Identify） 固定車輛 （Immobilize） 關閉電源 （Disable）等原則。先將車輛固定妥當後，須再切斷車輛的動力來源，將鑰匙電門關閉，以完全避免車輛在救援過程意外被啟動。

但因電動車沒有怠速運轉，加上現今車輛多有免持鑰匙的按鈕開關設計，很容易誤判動力源是否已完全關閉，因此建議將鑰匙取下，拿開距車外 5 公尺以上，避免免持鑰匙啟動設計的車輛接受到啟動感應的機會。

關閉電門後，還須關閉高電壓緊急電源開關，但由於各家車廠緊急開關的位置各異，必須依據不同車廠的緊急處理手冊，及救援人員對於車輛的知識和經驗來處理。

最後須切斷 12V（電瓶） 次系統使用電源，避免車上的空氣囊與安全帶預負荷裝置等安全系統被驅動，在救援過程中造成額外傷害。

他也提到，電動車車禍事故中，以火災最棘手。尤其當美國暢銷電動車 Tesla Model S 傳出多起火災事故，雖未造成人員傷亡，但卻足以讓人質疑電動車的安全性。

他表示，電動車與一般車輛的火災處理方式相同，若電池發生燃燒現象，建議以大量的水進行隔離和降溫，小火則可用 CO2 方式滅火。然而，若是因電池本身短路、電池能量釋放所引發的火災，要完全撲滅可能有困難時，則建議採取防守性的策略， 在可控制的狀況下讓它持續燃燒，使能量消耗殆盡。