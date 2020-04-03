武漢肺炎疫情 桃園市停辦市運與龍潭文化節
因應新冠肺炎，避免群聚感染的風險，桃園市長鄭文燦今天宣布停辦「109年桃園市運動會」及「乙未客家戰役文化季—龍潭歸鄉文化節」。
新冠肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）延燒，鄭文燦在主持防疫專案會議時表示，考量疫情發展，市府決定「109年桃園市運動會」及「乙未客家戰役文化季—龍潭歸鄉文化節」停辦一年，請各相關單位提早因應。
鄭文燦說，桃園市運動會原規劃在4月至6月，選拔各區選手參加田徑及游泳賽事，大會並訂8月21日至8月24日於市立田徑場及游泳池舉行，預估參加人數為6000人次，但在考量各區公所諸多防疫工作仍需進行，倘如期舉辦，恐增加各區承辦選拔賽壓力且有群聚感染風險，若延後辦理，將與各校運動會、校慶、中小學運動會籌辦及今年全中運等四大賽會撞期，因此停辦今年桃園市運動會。
另外，鄭文燦也說，全市各國民運動中心採行實名制入館，並加強輔導小型活動設施減少參與人數，達到人數減量的防疫原則。
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