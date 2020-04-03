桃竹苗最缺A型血 庫存不到4天亮紅燈

新冠肺炎疫情延燒，捐血人數下滑，但醫院用血並無減少，掌管桃竹苗捐血血庫的新竹捐血中心指出，A型血量最告急，今天已不到4天存量，亮起「急缺」紅燈，其他血型也在急缺邊緣，清明4天連假，桃竹苗多個捐血據點都有活動，新竹捐血中心今年也精心製作限定的「鼠寶包」側背包，只要捐血集滿3點就可兌換，鼓勵民眾出來捐血。

新竹捐血中心指出，桃竹苗地區以往捐血量約1千袋（250cc），供應醫療院所用血需求，連月來受疫情影響，捐血站、室捐血人數剩以往8成，捐血車則為平常9成，都有減少，連帶衝擊血庫庫存，A型存量已經不到4天，B型、O型與AB型也在急缺邊緣。

為了讓捐血人安心，新竹捐血中心除了提供酒精乾洗手、量體溫與加強詢問TOCC等，4月1日開始也請執勤的護理人員穿防護衣，捐血座位兩側放珍珠板隔板，地上放消毒墊，並宣導民眾戴口罩捐血，希望防疫做到滴水不漏，讓捐血環境更加安全。

至於4天清明連假，桃竹苗多個捐血站、捐血車都有熱心企業、團體進駐進行捐血活動，包括鼎王餐飲集團、國際扶輪3502地區、正德慈善基金會、大同獅子會與新竹大遠百等今天都有捐血活動，並提供不同的限量紀念品，希望鼓勵民眾踴躍挽袖捐血。