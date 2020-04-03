疫情衝擊 苗栗傅家千人祭祖今年將改為「流水席式」

明天是清明節，往年都有千人參與祭祖的苗栗縣前縣長傅學鵬家族及傅氏宗親會，今年為因應新冠疫情的防疫需求，清明祭祖活動有多項調整，往年鼓勵宗親踴躍參加統一祭拜，今年除了請外縣市宗親不必前來，縣內宗親也將改採「流水席」方式隨到隨拜、拜完就走，中午餐敘大會也取消，傅氏宗親會強調「非常時期」不得已採取非常作法，屆時會向祖公、祖婆秉明。

傅家來台祖常達公在清朝乾隆年間到公館鄉五谷岡開墾，迄今已260多年；客家人傳統在元宵節後一天掃墓，民國81年傅家重修墓園，因宗親散居各地，因此改在清明節假日掃墓，至今維持傳統祭儀，族親也藉祭祖聯絡感情，往年祭祖中午都席開百桌聚餐，場面熱絡。

傅氏宗親會總幹事傅家木指出，為因應新冠肺炎疫情及配合中央疫情指揮中心的規定，避免多人群聚，因此宗親會已通知外縣市的族親今年不必到苗栗公館祭祖，在自家門口迎請「祖公、祖婆」祭拜即可，至於居住在來台祖常達公清河墓園附近的族親，建議派代表前來，且改為流水席式的祭拜方式，從6點半開放祭拜，並請大家「隨到隨拜、拜完就走」不要多逗留，墓園入口也會派人量體溫，進入墓園並請大家先洗手。

他表示，往年鼓勵宗親全家都來參與統一祭拜，今年除了要外縣市宗親不要前來，統一祭拜準備豬、羊牲禮的古式三獻禮也將簡化成獻花、獻果、獻酒，屆時參與人數會減少許多；今年還取消中午餐敘，但宗親子弟申請的獎學金、生育津貼仍將以「轉帳」方式發給，至於鼓勵老一輩參加祭祖，提供80歲以上宗親的「敬老金」今年取消。

傅家木表示，來台祖常達公當年來台，祖婆留在大陸後來並葬在山區，交通較不便，去年傅家宗親募款遷建完成大陸祖婆的墳塋，今年原本要擴大辦理清明祭祖，邀大陸蕉嶺傅家宗親前來參與，但因疫情影響也未邀請對方。