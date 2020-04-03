快訊

高雄橋頭桶屍案 死者疑失蹤6年的林姓離家婦人

疫情衝擊 苗栗傅家千人祭祖今年將改為「流水席式」

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣前縣長傅學鵬家族及傅氏宗親會每年清明在公館鄉祭祖，場面盛大；今年因應疫情改採「流水席式」，將請宗親隨到隨拜。圖／報系資料照
苗栗縣前縣長傅學鵬家族及傅氏宗親會每年清明在公館鄉祭祖，場面盛大；今年因應疫情改採「流水席式」，將請宗親隨到隨拜。圖／報系資料照

明天是清明節，往年都有千人參與祭祖的苗栗縣前縣長傅學鵬家族及傅氏宗親會，今年為因應新冠疫情的防疫需求，清明祭祖活動有多項調整，往年鼓勵宗親踴躍參加統一祭拜，今年除了請外縣市宗親不必前來，縣內宗親也將改採「流水席」方式隨到隨拜、拜完就走，中午餐敘大會也取消，傅氏宗親會強調「非常時期」不得已採取非常作法，屆時會向祖公、祖婆秉明。

傅家來台祖常達公在清朝乾隆年間到公館鄉五谷岡開墾，迄今已260多年；客家人傳統在元宵節後一天掃墓，民國81年傅家重修墓園，因宗親散居各地，因此改在清明節假日掃墓，至今維持傳統祭儀，族親也藉祭祖聯絡感情，往年祭祖中午都席開百桌聚餐，場面熱絡。

傅氏宗親會總幹事傅家木指出，為因應新冠肺炎疫情及配合中央疫情指揮中心的規定，避免多人群聚，因此宗親會已通知外縣市的族親今年不必到苗栗公館祭祖，在自家門口迎請「祖公、祖婆」祭拜即可，至於居住在來台祖常達公清河墓園附近的族親，建議派代表前來，且改為流水席式的祭拜方式，從6點半開放祭拜，並請大家「隨到隨拜、拜完就走」不要多逗留，墓園入口也會派人量體溫，進入墓園並請大家先洗手。

他表示，往年鼓勵宗親全家都來參與統一祭拜，今年除了要外縣市宗親不要前來，統一祭拜準備豬、羊牲禮的古式三獻禮也將簡化成獻花、獻果、獻酒，屆時參與人數會減少許多；今年還取消中午餐敘，但宗親子弟申請的獎學金、生育津貼仍將以「轉帳」方式發給，至於鼓勵老一輩參加祭祖，提供80歲以上宗親的「敬老金」今年取消。

傅家木表示，來台祖常達公當年來台，祖婆留在大陸後來並葬在山區，交通較不便，去年傅家宗親募款遷建完成大陸祖婆的墳塋，今年原本要擴大辦理清明祭祖，邀大陸蕉嶺傅家宗親前來參與，但因疫情影響也未邀請對方。

疫情 清明節 新冠肺炎

延伸閱讀

龍山寺禁香 空汙濃度陡降！國健署籲祭祖別焚香燒金紙

影／清明祭祖不開放進納骨塔 台南宣導奏效未見人潮

校地緊鄰祖墳不可怕 小學生還會去拜拜學台灣文化

充滿歷史典故 1座墓園彷彿1部民國史

相關新聞

桃園400萬挹注防疫旅館 每房3千

疫情全球擴散，桃園市府為鼓勵防疫旅館照顧檢疫者，提出防疫旅館消毒、員工薪資及設備設施補助方案。市長鄭文燦昨天表示，桃園市3家防疫旅館目前入住率七成三，市府決定實施防疫旅館補助方案，匡列400萬元補貼防疫旅館更換設備、房間消毒及員工薪資補貼，防疫旅館也決定納入支援路遙無法返回的離島居民入住，追溯自4月1日起實施。

口罩實名制2.0鄭文燦嘗試線上預購 今順利超商領口罩

口罩實名制2.0上路，桃園市長鄭文燦上周三在市政會議上示範線上預購，順利登記預購完成，昨天也親自到市府附近的超商領口罩，...

桃園護理之家中鏢隔離明屆滿 81人採檢全陰後天回家

桃園市一家長照機構1名護理人員3月22日確診，該機構53名長照住民、28名工作人員共81人緊急轉移安置居家隔離到明天結束...

一起為防疫努力！桃園這165間藥局增量賣口罩

桃園市逾600多間健保特約藥局投入販售實名制口罩，由於口罩產能持續提升，經徵詢藥局意願，從昨天起至8日為期1周，有多達1...

疫情不明 鄭文燦宣布桃園龍舟賽、市運會停辦

新冠肺炎疫情攀升，許多文化民俗活動、體育賽事停辦或延期，桃園市長鄭文燦今天上午表示，考量疫情不明朗，6月25日龍潭歸鄉文...

林東京不服被罰100萬提起訴願 執行署：不影響強制執行

全國首例因違反防疫規定，居家檢疫期間趴趴走被重罰100萬元的新竹縣民林東京，只繳5萬元後，即提出訴願請求停止執行，行政執...

柚見花開 西湖鄉邀你漫步柚子山

每年3、4月，苗栗縣西湖鄉瀰漫陣陣柚花香，雪白色的柚花，雖不及櫻花搶眼，柚花清香增添風雅氣息，趁著柚子山柚花開，來趟柚子山賞花健行，花期約1個月，預計到4月中下旬，邀請大家漫步柚子山，體驗客庄之美。

老聚落新視角 北埔獲700萬地方創生

新竹縣府提出「尋見北埔老聚落─巷弄的驚豔」計畫，爭取中央地方創生計畫，獲內政部營建署核定7百萬元補助，北埔鄉公所預計年底完成巷弄步道舖面、導覽解說牌等硬體工程，交由社區維護管理，藉巷弄、外圍景點新視角，增加北埔老聚落旅遊內涵、擴大旅遊足跡，為北埔觀光注入新活水。

防疫勤洗衣 洗衣機銷售增6成

桃園市幾家賣場搶買衛生紙、油、米的狀況趨緩，不過洗衣機銷售卻逆勢上揚，業者認為民眾越來越重視防疫，一回家就將衣服脫下清洗，促成洗衣機銷售成長。

防疫想解悶 可到新竹左岸走跳

防疫期間，在家「悶壞了」嗎？新竹市長林智堅化身魔鬼教練，日前帶著市立動物園的行銷大使「河馬樂樂」前往戶外運動場「新竹左岸」參加運動防疫特訓班，他帶頭做深蹲、跳TABATA，呼籲民眾碰上疫情心情不用「blue」，可到新竹左岸走跳，呼吸新鮮空氣。

桃園綠線台4大園段圍籬施工 明天起往返機場行車改道

桃園市捷運綠線高架段施工進度到大園區，桃園市捷運工程局今天下午表示，明天起綠線高架段將在大園區三民路2段595巷至拔子林...

因展望會資助與社工愛心陪伴 姜瑩瑄自立後也投入社工

4月2日為台灣的「社工日」。在不斷變遷的社會環境中，社工人員必須因應不同社會狀況，在公理正義的價值下，提供適切多元的服務...

熱門新聞

桃園2區間測速上路汽機超速多 最高2重機超速30多挨罰

台中知名裕毛屋超市4月6日歇業？業者證實：因應疫情

嘉義縣1例確診 防疫措施過於完美引網友質疑

4月6日歇業 裕毛屋超市：業績來客增加但因應疫情

化整為零買潤餅皮 傳承五代彰化「潤餅輝」人龍變人流

一起為防疫努力！桃園這165間藥局增量賣口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。