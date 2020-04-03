口罩實名制2.0鄭文燦嘗試線上預購 今順利超商領口罩

口罩實名制2.0上路，桃園市長鄭文燦上周三在市政會議上示範線上預購，順利登記預購完成，昨天也親自到市府附近的超商領口罩，在店員的協助下操作機台、領取小白單，迅速就領到3片口罩，他還眼尖瞄到櫃檯的口罩加購商品優惠，也忍不住買了一包大包的北海道鱈魚香絲，還有一杯咖啡，有吃有喝也成功買到口罩，開心滿載而歸。

政府推出口罩實名制2.0，讓沒時間到健保特約藥局買口罩的民眾，可透過網路預購，各大超商也加碼推出領口罩可享指定商品優惠等好康，鄭文燦跟上口罩實名制2.0第二輪線上預購作業，3月25日時在市政會議上親自示範，順利利用電腦預購到口罩。

網路預購口罩每人3片成人口罩，每片口罩5元，需另付運費7元，總計22元，繳費完成後，口罩實名制2.0第二輪昨起至8日憑通知到指定超商取貨，鄭文燦昨天親自到市府附近的7-11領貨，他也將領口罩過程放上臉書，影片中，他在超商店員的協助下，先用酒精消毒ibon機台，並點選口罩領取專區，依序鍵入身分證末4碼與取貨序號。