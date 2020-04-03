聽新聞
test
0:00 / 0:00
口罩實名制2.0鄭文燦嘗試線上預購 今順利超商領口罩
口罩實名制2.0上路，桃園市長鄭文燦上周三在市政會議上示範線上預購，順利登記預購完成，昨天也親自到市府附近的超商領口罩，在店員的協助下操作機台、領取小白單，迅速就領到3片口罩，他還眼尖瞄到櫃檯的口罩加購商品優惠，也忍不住買了一包大包的北海道鱈魚香絲，還有一杯咖啡，有吃有喝也成功買到口罩，開心滿載而歸。
政府推出口罩實名制2.0，讓沒時間到健保特約藥局買口罩的民眾，可透過網路預購，各大超商也加碼推出領口罩可享指定商品優惠等好康，鄭文燦跟上口罩實名制2.0第二輪線上預購作業，3月25日時在市政會議上親自示範，順利利用電腦預購到口罩。
網路預購口罩每人3片成人口罩，每片口罩5元，需另付運費7元，總計22元，繳費完成後，口罩實名制2.0第二輪昨起至8日憑通知到指定超商取貨，鄭文燦昨天親自到市府附近的7-11領貨，他也將領口罩過程放上臉書，影片中，他在超商店員的協助下，先用酒精消毒ibon機台，並點選口罩領取專區，依序鍵入身分證末4碼與取貨序號。
逐一輸入完畢後，即可拿到小白單到櫃檯領貨，鄭文燦直呼「操作非常簡單」，很順利就領到口罩，也提醒大家要當場清點口罩數量是否有3片才正確，由於7-11提供多項領口罩可加購商品的優惠，他看了一看，還順便加買了39元的北海道鱈魚香絲，不少網友看了都噴笑，覺得市長「好可愛」、「懂吃」，也有人要市長「少吃零嘴啦！」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言