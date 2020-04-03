竹市府送俄羅斯方塊益智積木等好禮 小朋友歡度兒童節
新竹市政府準備4萬7000份俄羅斯方塊益智積木，送給小學及幼兒園的小朋友，並與中華電信和智趣王數位科技合作，提供12歲以下孩童1個月免費的FunPark童書夢工廠帳號，這個兒童數位閱讀平台，每月提供逾500本互動電子書和7大動畫主題內容，市長林智堅說，兒童節無法出去玩沒關係，兩份大禮讓竹市孩童在家也能超有趣！
林智堅指出，兒童節是小朋友最期待的日子，市府準備的兒童節禮物是親子討論的熱門話題，隨著疫情升溫，為避免群聚風險，今年取消兒童藝術節活動，但規畫創意、好玩又適合親子同樂的俄羅斯方塊益智積木。
市府再加碼提供兒童數位閱讀平台FunPark童書夢工廠1個月的免費帳號，家長只要上網填寫表單，就可申請1組序號，希望大家能在連假及防疫期間，一起邊玩邊學，啟發孩子的創造力與想像力。
市府教育處指出，近日小學、幼兒園小朋友收到市府贈送的兒童節禮物俄羅斯方塊益智積木，迫不及待拆封把玩，立刻在網路上引發熱烈討論，這組方塊積木玩法多樣，可以拼裝不同圖案，也可以想辦法組合填滿框框。
教育處指出，兒童數位閱讀平台FunPark童書夢工廠每月提供逾500本互動電子書與動畫7大主題內容，只要登入 https://forms.gle/4SwVYpBQSBabUpiP6 申請成功後，就會獲得1組序號，並可登入教學APP使用。
市府呼籲，清明連假應落實防疫，避免出入人潮擁擠的公共場所，鼓勵家長利用時間，陪伴孩子一起度過健康安全又特別的兒童節。
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