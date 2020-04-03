桃園護理之家中鏢隔離明屆滿 81人採檢全陰後天回家

桃園市一家長照機構1名護理人員3月22日確診，該機構53名長照住民、28名工作人員共81人緊急轉移安置居家隔離到明天結束，桃園市長鄭文燦今天上午表示，這家長照機構護理之家住民、工作人員81人明天隔離期屆滿，採檢全部呈陰性反應，預定5、6日進行移回該護理之家繼續照顧。

3月22日桃園市一家護理之家長照機構1名護理人員確診感染新冠肺炎，引起護理之家住民、工作人員恐慌，市府立即將該機構住民53人、工作人員28人共81人，分別送到1家醫院、2家護理之家安置，進行14天隔離，市府並徵調24名自願照顧員換手照顧，隔離期到明天結束。