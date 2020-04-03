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桃園護理之家中鏢隔離明屆滿 81人採檢全陰後天回家
桃園市一家長照機構1名護理人員3月22日確診，該機構53名長照住民、28名工作人員共81人緊急轉移安置居家隔離到明天結束，桃園市長鄭文燦今天上午表示，這家長照機構護理之家住民、工作人員81人明天隔離期屆滿，採檢全部呈陰性反應，預定5、6日進行移回該護理之家繼續照顧。
3月22日桃園市一家護理之家長照機構1名護理人員確診感染新冠肺炎，引起護理之家住民、工作人員恐慌，市府立即將該機構住民53人、工作人員28人共81人，分別送到1家醫院、2家護理之家安置，進行14天隔離，市府並徵調24名自願照顧員換手照顧，隔離期到明天結束。
鄭文燦表示，這家護理之家住民、工作人員隔離屆滿，市府預定4 月5日、6日移置住民、工作人員回到該護理之家照顧，他也會親自前往視察移置工作，目前該護理之家已完成消毒工作，協助安置的醫院、護理之家也要進行消毒和整備，他感謝協助安置醫院、護理之家及臨時徵調照顧員的辛苦，81人採檢都是陰性反應，確定無群聚感染。
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