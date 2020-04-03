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一起為防疫努力！桃園這165間藥局增量賣口罩

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
健保特約藥局持續配合政府政策，販售實名制口罩。聯合報系資料照
健保特約藥局持續配合政府政策，販售實名制口罩。聯合報系資料照

桃園市逾600多間健保特約藥局投入販售實名制口罩，由於口罩產能持續提升，經徵詢藥局意願，從昨天起至8日為期1周，有多達165間藥局考量人力允許，將增量販售成人口罩，原本每間藥局賣600片成人口罩增至900片，希望能讓多一點民眾買到口罩。

桃園市藥師公會理事長謝志忠說，目前郵局固定配送健保特約藥局成人與兒童口罩，藥局每天販售成人口罩600片（每人3片、200人份）、兒童口罩200片（每人5片、共40人份），經調查各藥局意願，有165間藥局同意增量販售成人口罩，郵局將多配送1間300片，也就是該藥局1天最多可讓300人購買到口罩，盡量滿足民眾的需求。

依據桃園市衛生局公布「桃園市4月2日至4月8日同意增量販售成人口罩之藥局」清冊，全市共165間藥局加入增量販售成人口罩行列，中壢43間、桃園35間最多，其餘為八德18間、大園5間、大溪4間、平鎮11間、復興1間、楊梅8間、龍潭4天、龜山13間、蘆竹19間以及觀音4間，完整名單可上衛生局官網查詢：https://bit.ly/2UFJ7OJ

謝志忠說，政府另也推行口罩2.0網路預購制度，稍微減緩藥局販售口罩壓力，不過，排隊狀況還是存在，他評估，9日開始口罩實名制將改為每天14天可以購買一次口罩，成人9片或兒童10片、不限單雙號且可任選成人或兒童，希望屆時上路後能減少排隊。

健保特約藥局販售實名制口罩將屆滿2個月，第一線藥師為了國家防疫工作不辭辛勞，政府也祭出補貼措施，每間藥局1天補貼800元，謝志忠說，也感謝多數民眾配合，甚至會買食物給藥師慰勞打氣，讓第一線防疫人員備感窩心，目前600多間藥局仍堅守崗位，不過已在調查年邁、懷孕等人力不足的藥局是否續參與，預計9日有一波退場。

口罩 衛生局 健保

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