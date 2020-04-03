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疫情不明 鄭文燦宣布桃園龍舟賽、市運會停辦
新冠肺炎疫情攀升，許多文化民俗活動、體育賽事停辦或延期，桃園市長鄭文燦今天上午表示，考量疫情不明朗，6月25日龍潭歸鄉文化節龍舟賽決定停辦1次，8月21到24日桃園市運動會也決定今年停辦1年。
疫情不止，國內外文化、體育活動相繼宣布停辦或延期，桃園市府體育局、客家事務局在桃園市防疫專案會議上，分別建議6月25日龍潭龍舟賽、8月21到24日桃園市運動會停辦，鄭文燦徵詢討論，衛生局多位首長認為6月疫情還不明朗，建議今年停辦。
鄭文燦說，龍潭歸鄉文化節龍舟賽，每年約3萬人以上參與，由於選手從2月起訓練，文化節活動要在4月底前發包，考量2003年SARS疫情停辦1次，決定今年6月25日龍潭龍舟賽停辦，提早決定可減少預算損失、降低感染風險，也讓選手不至於拚命訓練萬一停辦無法參加失落。
桃園市運會預定8月21到24日舉行，原本各區公所進行分區選拔賽正在準備，剛好碰到防疫期間，且今年下半年還有全中運、各校8、9月校慶運動會各項賽事，因此決定今年市運會停辦1年。
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