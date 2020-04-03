林東京不服被罰100萬提起訴願 執行署：不影響強制執行

全國首例因違反防疫規定，居家檢疫期間趴趴走被重罰100萬元的新竹縣民林東京，只繳5萬元後，即提出訴願請求停止執行，行政執行署新竹分署今天強調，林東京雖提起訴願，但不影響執行，惟倘若執行期間原處分有變更的情形，縣衛生局應即向該分署通知變更，以利迅速且正確之執行。

執行署新竹分署指出，林東京被新竹縣衛生局裁罰100萬元後，雖因不服該處分已向縣政府提起訴願，但如果未於4月7日前繳清罰鍰，仍將遭移送該分署強制執行。

分署指出，林東京因違反防疫規定遭衛生局於3月3日裁罰100萬元，限繳日期到4月4日為止，據衛生局表示林東京業以郵政匯票5萬元繳納，尚欠95萬元未繳納，且因不服該處分，已於30日法定期間內向縣府提出訴願，並請求停止執行。

分署指出，林東京雖已依法提出訴願，然依訴願法第93條的規定，除非原處分的合法性顯有疑義，或原處分的執行將發生難以回復的損害，且有急迫情事，並非為維護重大公共利益所必要者，除非以上情形或法律另有規定者，不因提起訴願而停止執行。

分署指出，此案目前尚未完全繳清，如逾期仍不繳清者，衛生局將於限期後立即移送該分署依法強制執行，林東京雖提起訴願，但不影響執行，惟倘若執行期間原處分有變更的情形，衛生局應即向該分署通知變更，以利迅速且正確的執行。

分署強調，新冠肺炎疫情延燒，呼籲大家應共同配合政府防疫措施，避免受罰，但針對逾期不繳納而遭移送執行的案件，一定會迅速積極予以執行，以收懲儆之效，並維護社會公義。