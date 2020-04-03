竹縣府中庭雪白流蘇綻放 清新花香至四月底歡迎前往
防疫期間，新竹縣府同仁及洽公民眾都上緊發條、繃緊神經，近日新竹縣政府中庭的翠綠新葉與雪白流蘇已悄悄綻放，雪白的流蘇及淡淡清香的花香，吸引眾人目光，也意外舒緩同仁們及洽公民眾在防疫期間緊張的氣氛；四月底前，縣府都歡迎民眾前往共享流蘇美麗芬芳。
縣長楊文科表示，新竹縣政府辦公大樓落成至今已走過30個年頭，位於中庭的流蘇樹也陪伴著大家度過許多重大事件，一次次新竹縣都能夠從中成長茁壯，今年流蘇樹再次盛開，也象徵疫情將能夠順利挺過，更對所有防疫人員、民眾及共同守護台灣的防疫致上最高敬意。
縣府表示，花色純白的流蘇樹，又稱流疏樹、茶葉樹、四月雪，是木樨科流蘇樹屬，生長於陽光充足水分較多的地區，高可達 15 公尺左右，迎春綻放時會散發淡雅清香，在縣府是相當得寵的花種。
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