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3.4億挹注竹北水環境改善 竹縣濱海遊憩區將添新亮點

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
擁有沙灘、濕地、原生林、烏魚產業等豐富海洋資源的竹北濱海地區，獲得前瞻計畫核定3.46多億元，將為新竹縣濱海遊憩區添新亮點。圖／新竹縣府提供
擁有沙灘、濕地、原生林、烏魚產業等豐富海洋資源的竹北濱海地區，獲得前瞻計畫核定3.46多億元，將為新竹縣濱海遊憩區添新亮點。圖／新竹縣府提供

擁有沙灘、濕地、原生林、烏魚產業等豐富海洋資源的竹北濱海地區，獲得前瞻計畫核定3.46多億元，竹縣府將進行牛埔溪水月意象整體景觀營造、鳳山溪水月意象景觀橋新建及竹北新月沙灘整體景觀環境改善等工程，為新竹縣濱海遊憩區添新亮點，實現縣長楊文科開發海岸線的承諾。

楊文科要求交通旅遊處、農業處、工務處等相關單位，盤點新豐至竹北長11.8公里、寬5公里，約1200公頃的範圍內的自然、人文資源及現有觀光遊憩設施，整合現有計畫、合力打造新竹縣漁樂海岸線，並計畫銜接新竹市南寮漁港、17公里海岸線及桃園新屋、觀音海岸，為北台濱海遊憩區拼上最後一塊拼圖。

縣府爭取「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫─頭前溪整體水岸環境營造計畫」，獲水利署核定3億4611萬元進行3個計畫 ，其中牛埔溪將進行紅樹林整理及鳳山溪水月公園打造；竹北新月沙灘工項包括填沙造灘、凸堤定沙；竹北水月休閒農業區將蓮花路及長青路以西之周邊農場與養殖區，納入劃定範圍，讓尚義里、崇義里、新港里、白地里及新庄里等5個里，未來有新氣象。

工務處長林鶴斯表示，目前均已完成規劃設計並進入工程發包作業階段，縣府計畫以出海口海淡水交接形成之紅樹林生態保護區，結合自然地景藝術，營造親水生態遊憩環境，導引民眾進入在地烏魚養殖漁業區、白地里蔬菜專業區等，串連蓮花寺、鳳崎落日步道等景點。

農業處長范萬釗指出，經過打掉重練的坡頭漁港不管在入口意象、倉庫與照明公共服務設施等，將一洗頹廢老舊的形象，成為新竹縣休閒遊憩的好所在。

擁有沙灘、濕地、原生林、烏魚產業等豐富海洋資源的竹北濱海地區，獲得前瞻計畫核定3.46多億元，將為新竹縣濱海遊憩區添新亮點。圖／新竹縣府提供
擁有沙灘、濕地、原生林、烏魚產業等豐富海洋資源的竹北濱海地區，獲得前瞻計畫核定3.46多億元，將為新竹縣濱海遊憩區添新亮點。圖／新竹縣府提供
擁有沙灘、濕地、原生林、烏魚產業等豐富海洋資源的竹北濱海地區，獲得前瞻計畫核定3.46多億元，將為新竹縣濱海遊憩區添新亮點。圖／新竹縣府提供
擁有沙灘、濕地、原生林、烏魚產業等豐富海洋資源的竹北濱海地區，獲得前瞻計畫核定3.46多億元，將為新竹縣濱海遊憩區添新亮點。圖／新竹縣府提供

新竹 沙灘 楊文科

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