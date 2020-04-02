防疫勤洗衣 洗衣機銷售增6成

桃園市幾家賣場搶買衛生紙、油、米的狀況趨緩，不過洗衣機銷售卻逆勢上揚，業者認為民眾越來越重視防疫，一回家就將衣服脫下清洗，促成洗衣機銷售成長。

桃園市長鄭文燦昨天訪視桃園區愛買大賣場，關心民眾購買民生用品的情形及賣場防疫的工作，賣場在結帳區設置1.5公尺的地貼，指引民眾等候結帳時，要維持1.5公尺的防疫社交距離，鄭說，如果沒有地貼提醒，可以依兩個成年人雙手平行舉起，手尖觸碰手尖的距離大約就是1.5公尺。

賣場也會定時消毒手推車，規範民眾進入採買時需量額溫、酒精消毒手部，美食街一小時就派員用酒精或次氯酸水消毒桌面，如果客人不多，會建議民眾座位需隔一人。

鄭文燦也關心民生物品銷售情形，賣場劉姓店長指出，衛生紙和泡麵前陣子銷售量增加3、4成，民眾瘋搶導致缺貨，現在漸漸平緩，目前賣得最好食品是冷凍食品跟微波食品，增長約1、2成，劉解釋，外食民眾變少，大家較喜歡待在家中烹煮，而洗衣機也是另類崛起，防疫期間，公共的洗衣機有些人不敢用，不少民眾一回家就馬上洗衣服，讓銷售量大幅成長約6成，反而是百貨服飾櫃位不好經營，因逛的人潮減少，業績掉2成。

桃園市其他幾家賣場也有相同情況，衛生紙、泡麵搶貨潮退燒，洗衣機銷售成長數字每家不相同，有的只增加一到二成，有的四成多。