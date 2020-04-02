老聚落新視角 北埔獲700萬地方創生

聯合報 / 記者張雅婷／新竹報導
新竹縣北埔鄉獲得中央核定補助經費，將改善旅遊硬體，讓老聚落帶來新視角，圖為老街巷弄現狀。 圖／新竹縣政府提供
新竹縣北埔鄉獲得中央核定補助經費，將改善旅遊硬體，讓老聚落帶來新視角，圖為老街巷弄現狀。 圖／新竹縣政府提供

新竹縣府提出「尋見北埔老聚落─巷弄的驚豔」計畫，爭取中央地方創生計畫，獲內政部營建署核定7百萬元補助，北埔鄉公所預計年底完成巷弄步道舖面、導覽解說牌等硬體工程，交由社區維護管理，藉巷弄、外圍景點新視角，增加北埔老聚落旅遊內涵、擴大旅遊足跡，為北埔觀光注入新活水。

北埔老街是民眾假日愛走訪的著名景點，因部分建物老舊、缺乏外圍景點、綠地和整體規畫，鄉公所整合北埔鄉觀光協會、古蹟文化再造學會、魅力商圈促進會、山城北埔協會、南興社區、北埔社區等第一線社區的意見，與設計單位溝通，透過民間由下而上的力量，催生「109年新竹縣尋見北埔老聚落─巷弄的驚豔」計畫，希望改善周邊景點、巷弄的旅遊環境，展現老聚落的新魅力。

北埔鄉公所表示，「化胎」在客家人的風水概念，象徵安穩，也有孕育萬物、期盼後代子孫綿延不斷的意涵，因此這個計畫從慈天宮後方的「化胎廣場」空間改善出發，規劃公園綠地並整合慈天宮後方的巷弄空間、步道，串連到北埔的「父母山」─秀巒山，讓遊客有更多的選擇。

縣府交旅處指出，透過地方創生計畫，可望導引人潮從巷弄、外圍，隨處驚豔北埔之美，擴大慈天宮廟前廣場、廟前街、北埔街的徒步區域，延伸北埔鄉的觀光活動範圍，有助吸引更多人潮，帶動地方觀光發展；除北埔鄉，縣府也為峨眉鄉、尖石鄉爭取到中央地方創生計畫，統計4案共爭取2850萬元補助，可望發展成帶狀旅遊區。

北埔 新竹 內政部

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