苗栗節電參與式預算投票開跑 投票加碼再抽AirPods
苗栗縣政府工商發展處首次「節電參與式預算投票活動」正式開跑，此次節電提案共11案，提醒民眾即日起至4月30日，歡迎到「國發會公共政策網路參與平台」進行投票，還可加碼參加抽獎活動，有「空氣清淨機」、「氣炸鍋」、「AirPods」等10項大獎等你來拿，歡迎民眾上網投票，落實「自己預算，自己決定」節電參與式預算精神。
苗栗縣政府工商發展處指出，2019年11月起，縣府展開節電參與式預算系列活動，目前執行到最後網路票選階段，共產出11項提案。只要年滿16歲，在苗栗縣設籍、居住、就業或就學者，每人僅能投票1次，最多可投3票。
工商發展處提醒，投票完成後，務必截圖儲存「投票完成視窗頁面（含投票流水號）」，以利後續參加抽獎，後續得獎名單將以「投票流水號」呈現，並公布在縣府官網，或粉絲團「全栗節電中」。
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