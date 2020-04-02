暖心！東北角餐廳捐便當給為恭醫院防疫急診醫護人員
新冠肺炎疫情嚴峻，位在苗栗縣頭份市的東北角餐廳捐4月份近800個元氣防疫便當，給為恭醫院第一線防疫急診醫護人員享用，期望能在防疫盡棉薄之力。
東北角餐廳總經理楊三福說，東北角餐廳在台灣東北角發跡，至今已走過30個年頭。東北角國際宴會廳，在頭份深耕多年，有感於防疫期間急診醫護人員在執行防疫任務，長時間穿全套防護裝備，不能吃喝，非常辛苦，商請主廚團隊設計防疫菜單，兼顧美味與營養，為一線的防疫人員增加元氣。
為恭醫院長陳振文表示，非常時期，第一線的醫護人員忙著防疫工作，常錯過用餐時間，吃冷便當，感謝東北角餐廳體現辛苦的醫護人員，贈送元氣防疫便當給同仁享用，也呼籲鄉親疫情期間可多利用電話或視訊關心，共同維護病人及訪客健康。
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