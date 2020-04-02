苑裡親子公園舉辦工作坊 讓孩子參與打造公園遊樂場
苗栗縣政府推動「一地區一公園」，希望在山線、中港溪與海線，各打造一座大型親子公園。2019年1月首座苗栗市「貓裏喵親子公園」海洋風；今年3月啟用第2座「竹南獅山親子公園」以苗栗地景「火炎山」為主題。
第三座將設在國立苑裡高中旁公園用地，今天特別舉辦工作坊，邀請家長們帶著孩子，打造屬於自己兒童遊樂場，還有遠從新竹家長們，帶著孩童參加，收穫滿滿，小朋友也玩得超開心！
苗栗縣第三座親子公園設在國立苑裡高中旁公園用地，用地面積約0.77公頃，公園主題以「在地農業、藺草」為特色，包括有藺草帽攀爬場、農舍煙囪滑梯、樹屋遊戲場及穀倉親子廁所等，打造地景遊戲設施。
今年縣府引入公民參與設計理念，首次舉辦親子公園參與設計工作坊。工作坊上午場帶領小朋友利用各種素材設計出「小小人遊戲場」，圓柱紙筒成為滑梯、學童做出自己想像的遊樂場公園，有攀爬網、迷宮、溜索，盪鞦韆等。下午場則是類街道遊戲，自製紙箱溜滑梯，帶小朋友了解木溝滑梯架構與坡度體驗，藺草概念編織藝術，還有地板彩繪等，從遊戲中激發出學童們想像。
今天參與的親子們，還有遠從新竹竹北來的媽媽楊怡青，她說，很有意義，讓小朋友動手做想像的遊戲場。
水利處長楊明鐃說，小朋友做出來成果會再請顧問公司統合設計，將小朋友的創意可以執行部分納入苑裡親子公園設計，希望小朋友在公園玩得快樂，遊戲過程中也能有新的啟發。
苗栗縣政府水利處指出，「苑裡地區親子公園」工程設置內容除遊遊設施，也包含人行道廣場舖面、植栽、照明、給排水、廁所及安全監視等公共服務設施，總工程經費約3000萬，預計2021年初完工，將提供苗栗縣海線地區親子遊憩玩樂的好去處。
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