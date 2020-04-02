快訊

曾被預言是全球疫情第2慘 美媒：台灣用行動粉碎看衰

苑裡親子公園舉辦工作坊 讓孩子參與打造公園遊樂場

聯合報 / 記者劉星君／苗栗即時報導
苗栗縣水利處舉辦苑裡親子公園遊戲場設計工作坊，縣議員陳品安（左三）也全程參與。記者劉星君／攝影
苗栗縣水利處舉辦苑裡親子公園遊戲場設計工作坊，縣議員陳品安（左三）也全程參與。記者劉星君／攝影

苗栗縣政府推動「一地區一公園」，希望在山線、中港溪與海線，各打造一座大型親子公園。2019年1月首座苗栗市「貓裏喵親子公園」海洋風；今年3月啟用第2座「竹南獅山親子公園」以苗栗地景「火炎山」為主題。

第三座將設在國立苑裡高中旁公園用地，今天特別舉辦工作坊，邀請家長們帶著孩子，打造屬於自己兒童遊樂場，還有遠從新竹家長們，帶著孩童參加，收穫滿滿，小朋友也玩得超開心！

苗栗縣第三座親子公園設在國立苑裡高中旁公園用地，用地面積約0.77公頃，公園主題以「在地農業、藺草」為特色，包括有藺草帽攀爬場、農舍煙囪滑梯、樹屋遊戲場及穀倉親子廁所等，打造地景遊戲設施。

今年縣府引入公民參與設計理念，首次舉辦親子公園參與設計工作坊。工作坊上午場帶領小朋友利用各種素材設計出「小小人遊戲場」，圓柱紙筒成為滑梯、學童做出自己想像的遊樂場公園，有攀爬網、迷宮、溜索，盪鞦韆等。下午場則是類街道遊戲，自製紙箱溜滑梯，帶小朋友了解木溝滑梯架構與坡度體驗，藺草概念編織藝術，還有地板彩繪等，從遊戲中激發出學童們想像。

今天參與的親子們，還有遠從新竹竹北來的媽媽楊怡青，她說，很有意義，讓小朋友動手做想像的遊戲場。

水利處長楊明鐃說，小朋友做出來成果會再請顧問公司統合設計，將小朋友的創意可以執行部分納入苑裡親子公園設計，希望小朋友在公園玩得快樂，遊戲過程中也能有新的啟發。

苗栗縣政府水利處指出，「苑裡地區親子公園」工程設置內容除遊遊設施，也包含人行道廣場舖面、植栽、照明、給排水、廁所及安全監視等公共服務設施，總工程經費約3000萬，預計2021年初完工，將提供苗栗縣海線地區親子遊憩玩樂的好去處。

苗栗縣議員黎煥強（右）帶著妻女一同參加，共同創作出「小小人遊戲場」。記者劉星君／攝影
苗栗縣議員黎煥強（右）帶著妻女一同參加，共同創作出「小小人遊戲場」。記者劉星君／攝影
親子們創作出「小小人遊戲場」。記者劉星君／攝影
親子們創作出「小小人遊戲場」。記者劉星君／攝影
參與學童們分享設計「小小人遊戲場」。記者劉星君／攝影
參與學童們分享設計「小小人遊戲場」。記者劉星君／攝影
參與學童們分享設計「小小人遊戲場」。記者劉星君／攝影
參與學童們分享設計「小小人遊戲場」。記者劉星君／攝影
參與學童們分享設計「小小人遊戲場」。記者劉星君／攝影
參與學童們分享設計「小小人遊戲場」。記者劉星君／攝影
苑裡親子公園由立場設計工作坊，類街道遊戲帶領學童們，製作簡易滑梯，小朋友們玩得不亦樂乎。記者劉星君／攝影
苑裡親子公園由立場設計工作坊，類街道遊戲帶領學童們，製作簡易滑梯，小朋友們玩得不亦樂乎。記者劉星君／攝影
苗栗縣水利處舉辦苑裡親子公園遊戲場設計工作坊，親子們展現創作出「小小人遊戲場」。記者劉星君／攝影
苗栗縣水利處舉辦苑裡親子公園遊戲場設計工作坊，親子們展現創作出「小小人遊戲場」。記者劉星君／攝影

親子 苗栗縣

延伸閱讀

紐約新冠肺炎單日新增391死 州長下令關遊樂場

C肝篩檢再一波 苑裡要去除汙名

影／地毯式篩檢Ｃ肝 經典小鎮苑裡要去除「汙名」

苗栗第三座親子公園 邀兒童一起設計

相關新聞

桃園綠線台4大園段圍籬施工 明天起往返機場行車改道

桃園市捷運綠線高架段施工進度到大園區，桃園市捷運工程局今天下午表示，明天起綠線高架段將在大園區三民路2段595巷至拔子林...

因展望會資助與社工愛心陪伴 姜瑩瑄自立後也投入社工

4月2日為台灣的「社工日」。在不斷變遷的社會環境中，社工人員必須因應不同社會狀況，在公理正義的價值下，提供適切多元的服務...

里幹事好忙 跨區調防疫手機、連假在家也要打關懷電話

新冠肺炎疫情延燒，為因應居家隔離及檢疫人數越來越多，有些地方政府已在喊民政系統負荷不了。對此桃園市八德區民政課課長張光輝...

確診5歲童17師生採檢全部陰性 全園停課隔離至9日

交通部觀光局官員「接待」風波確診的員工父子引起社會關切，該名幼童就讀桃園市某幼兒園，目前全園師生17人全員停課、接受採檢...

疫情嚴峻怯出國？在台灣就能盡覽環遊世界之美

受到疫情影響，不能出國也沒關係，其實台灣地貌多元，像中部有台版日本嵐山、美國大峽谷，南部有台版亞馬遜河流域、撒哈拉沙漠、...

桃園2區間測速上路汽機超速多 最高2重機超速30多挨罰

桃園市龜山區萬壽路1段、青山路2段的2路段區間測速照相上路執法取締2天來，龜山分局今天下午表示，汽、機車駕駛人行經2路段...

防疫大家都怕髒衣服 賣場店長曝：洗衣機銷售量成長6成

前陣子賣場刮起搶買衛生紙風潮，桃園市長鄭文燦今日特地到愛買桃園店視察，關心民眾購買民生用品的情形及賣場防疫的工作。 現在...

清明首日鄭文燦訪視市場：攤商使用費5月加碼減免50%

清明連假首日，桃園市長鄭文燦今天早上前往中壢區興國市場，訪視市場防疫對策及民眾採買情況時表示，受新冠肺炎疫情影響，市府也...

補貼防疫旅館每房3000 桃園防疫旅館納離島居民

疫情全球擴散，桃園市府為鼓勵防疫旅館照顧檢疫者，提出防疫旅館消毒、員工薪資及設備設施補助方案，市長鄭文燦今天上午說，桃園...

5歲童確診17師生停課採檢 鄭文燦：受害者應得道歉補償

交通部觀光局官員「接待」風波確診的員工父子引起社會關切，該名幼兒就讀桃園市某幼兒園，市長鄭文燦今天上午表示，他與衛生、教...

影／苗栗西湖陣陣柚花香 來趟柚子山賞花健行

來趟西湖田園微旅行！每年3、4月，苗栗縣西湖鄉瀰漫陣陣柚花香，雪白色的柚花，雖不及櫻花搶眼，柚花清香增添風雅氣息，趁著柚...

竹縣8景點 異國風情比一比

旅遊業因疫情急凍，新竹縣政府仿照民間業者手法，整理出縣內八處類似外國旅遊勝地的景點，讓遊客不出國，仍可有異國風情的體驗。縣長楊文科歡迎鄉親朋友利用清明假期來新竹縣旅遊。

熱門新聞

台中知名裕毛屋超市4月6日歇業？業者證實：因應疫情

桃園2區間測速上路汽機超速多 最高2重機超速30多挨罰

大黑松小倆口土城廠吹熄燈號　元首館：我們還在

片源中斷 彰化市僅有的2家戲院5月1日起都暫停營運

台中北區民眾忍很久了 立委莊競程籲：盧秀燕兌現承諾

基隆陳薇仲公開570萬議員配合款 民眾參與投票結果出爐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。