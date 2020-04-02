桃園綠線台4大園段圍籬施工 明天起往返機場行車改道

桃園市捷運綠線高架段施工進度到大園區，桃園市捷運工程局今天下午表示，明天起綠線高架段將在大園區三民路2段595巷至拔子林一路區間，進行第1階段施工圍籬架設。施工期間路幅縮減，施工路段車速限制30公里，民眾行經請配合道路改道資訊，維護行車安全。

桃捷綠線GC01標高架段工程自前年10月起，在八德區建德路、蘆竹區中正北路、南崁路2段進行主體工程施工。捷工局表示，為加速高架段整體工程施工，台4線大園區三民路2段的長興路到坑菓路2公里路段，明天起到2022年7月3日止，進行為期2年3個月施工。

大園區三民路2段區間的主體工程，包括上部及下部結構施工，預計未來2年3個月期間，將分5階段圍籬施工。第1階段台4線區三民路2段595巷至拔子林一路區間，明天起架設圍籬進行土建施工；為配合施工，三民路2段車道調整，從雙向各3車道縮減為2車道，行經限速30公里。

目前台4線南崁路2段（南青路口至山隆加油站間）綠線捷運高架段仍在施工，為避免塞車，民眾開車從大園區三民路2段往桃園方向，或是從南崁路2段往桃園機場方向，建議提前改道繞路（如附圖），也可利用南青路、國道2號往返桃園機場，避開捷運施工路段。