里幹事好忙 跨區調防疫手機、連假在家也要打關懷電話

新冠肺炎疫情延燒，為因應居家隔離及檢疫人數越來越多，有些地方政府已在喊民政系統負荷不了。對此桃園市八德區民政課課長張光輝表示，其實從過年到現在，區公所相關單位及里幹事們每天都處於待命狀態，加班已是常態。

張光輝指出，有一名里幹事同仁，昨日處理一名剛回國需要居家檢疫，但沒有手機及門號的民眾，遇到這種狀況是由公所提供公用防疫手機，不過恰好公所內的防疫手機都外借了，因此該名同仁就前往龍潭區公所調防疫手機，再拿到居家檢疫的民眾家中，加班到晚上。張光輝表示，防疫階段是非常時期，雖然現在是連假期間，但同仁皆還是在家中打關懷電話，每人都是待命狀況，相當辛苦。

一名張姓里幹事表示，從疫情爆發開始，市府會透過防疫追蹤系統，每日會統計有多少需要居家檢疫的民眾，再分發給各個里幹事負責，他們的工作內容包括整理及配送一次性的關懷包、打關懷電話等，他說，自3月中下旬起，留學生和從海外回國的民眾變多，原一天要打10幾件關懷電話，暴增到近30件，直呼那陣子的工作量真的比較大。

談及打關懷電話的過程中，有無遇到較特殊狀況，張姓里幹事說，有些民眾是獨自居住，在吃的方面沒有準備得很齊全，會請他們幫忙送些水果、食品等，他還說，有聽過同事的案例，有回國民眾吃不習慣台灣的食物，要求提供一些米、蛋等食物。張姓里幹事表示，如果能幫忙就會盡量幫忙，或是請里長從旁協助。